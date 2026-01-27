El efecto mariposa es un concepto de la “Teoría del Caos” que dice que pequeñas variaciones de las condiciones iniciales de un sistema dinámico puede provocar enormes diferencias en los resultados finales de ese mismo sistema.

Se llama así porque en 1970 el matemático y meteorólogo Edward Lorenz explicó ese concepto con el ejemplo de que el pequeño aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas.

Algo así pasó en Cádiz a partir de 2016 cuando un grupete de amigos aficionados a la navegación y la cultura marítima decidimos poner en marcha un proyecto al que bautizamos como “Cádiz con Elcano” con distintos objetivos, entre los que sobresalía el de colaborar con la Armada para que la salida anual del Juan Sebastián Elcano se convirtiera en la fiesta marinera local que actualmente es.

En 2018 pensamos que sería bueno entregar un premio anual a quien considerásemos que lo merecería, y el primer premiado fue el extraordinario navegante Alex Pella, que el año anterior había batido el record de la vuelta al mundo a vela a bordo del trimarán IDEC.

Alex vino a recoger el galardón a Cádiz con su familia y algunos amigos. Uno de ellos comenzó posteriormente a trabajar en un proyecto nuevo (entonces) que se llamaba SailGP, y nos comentó que estaban buscando sede en España para una de sus pruebas. Le planteamos la alternativa de Cádiz, que finalmente, y tras mucho trabajo y compromiso por parte de muchas instituciones y personas, resultó la ganadora.

En su primera edición en nuestra ciudad, “Tibo” uno de los miembros que vino con el equipo francés de SailGP, conoció a una chica local que estaba trabajando en el evento como voluntaria, comenzaron a salir y decidió quedarse a vivir en Cádiz y aportar su esfuerzo y sus conocimientos al grupo de los que deseamos que la bahía siga siendo el referente náutico y marítimo que siempre ha sido, al menos en los momentos de su historia en los que más ha brillado.

Algo después llegó a la Foiling Base “Chanti”, una chica argentina tan joven como talentosa, que después de unos meses en la ciudad siguió su rumbo hacia el mundo y hacia la vida amparada por una fabulosa iniciativa de apoyo mutuo entre mujeres que sienten la llamada del mar, que se llama Magenta Projet, y que consiste en que aquellas que ya han alcanzado sus metas deportivas o profesionales dentro del mundo de la vela, ayudan desinteresadamente y mentorizan a otras más jóvenes para que logren las suyas.

Hay un enorme talento y generosidad dentro de este extraordinario proyecto global e internacional de Magenta Projet, presidido además por la española Soco Nuñez de Cela. “Chanti” habló bien de Cádiz a Andrew Pindar, uno de los principales patrocinadores de Magenta y comprometido con el deporte de la vela desde hace décadas. Andrew vino recientemente a Cádiz, se llevó una grata impresión, y ahora tenemos una conexión directa con él y su equipo.

Con “Tibo” y su novia nos fuimos a Francia en 2022 Marta Garat, presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo de Cádiz, y yo a la salida de la Transat Jacques Vabre y comprobamos el enorme interés que tenían los organizadores de regatas franceses en conocer nuestra ciudad y nuestra bahía, por su enorme tradición náutica y por el prestigio que había alcanzado como sede de SailGP. Fruto de aquel viaje vino a Cádiz la regata Globe 40.

Ahora, cuando ya no tenemos SailGP, se abren para Cádiz nuevas oportunidades y, si la ciudad quiere y está despierta, puede seguir surfeando la ola de la notoriedad que le han otorgado los años de ese circuito en ella.

Los retos ya están aquí: Un espectacular barco igual al “Sodebo”, el “Banque Populaire” intentará el record de la Ruta del Descubrimiento en febrero partiendo desde la bahía y está valorando quedarse unos días entre nosotros. Este barco y ésta salida harán que el mundo náutico vuelva de nuevo por unos días los ojos hacia Cádiz.

Por su lado Pindar Sailing, estudia nuestra ciudad como sede de su escuela de navegación oceánica con su posible vinculación a Magenta Project, y dos de sus barcos ya están navegando hacia Puerto América.

También los organizadores de la próxima regata de Vuelta a España valoran la ciudad como escala. Cada vez más barcos oceánicos se interesan por venir…

Actualmente faltan infraestructuras para convertir todo ese enorme potencial e interés en economía. Fundamentalmente faltan pantalanes para grandes esloras capaces de acoger a estos veleros, que son la base de una industria pujante de la que deberíamos formar parte.

Tal vez podrían considerarse en una parte de la actual dársena pesquera, cercana a la ciudad y con calado suficiente, pero tenemos todos los demás mimbres para comenzar a capitalizar toda la inversión, el trabajo, el talento y el gran prestigio que se ha ido acumulando a lo largo de estos últimos años.

Cada vez más actores se suman a este esfuerzo de ciudad y de bahía. Vamos a por ello.