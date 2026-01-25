Vela: la embarcación Sodebo bate el récord de la vuelta al mundo en el Trofeo Julio Verne

El temporal que está azotando Cádiz en estos días es pequeño comparado con el que se está viviendo en el norte de España, pero el del norte de España es también pequeño si se compara con el que hay en el Golfo de Vizcaya, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y olas de más de 10 metros.

En medio de ese caos el trimarán 'Sodebo Ultim 3' patroneado por el veterano navegante francés Thomas Coville, está encontrando el camino para batir el record de la vuelta al mundo a vela, y solo le quedaban unos cientos de millas para conseguirlo.

Lo logró y consiguió rebajar la marca de 40 días, 23 horas, 30 minutos que desde 2017 ostentaba el barco francés IDEC, patroneado por Francis Joyon, con el español Alex Pella a bordo. También logra terminar lo que no consiguieron en sus anteriores intentos el “SVR Lazartigue” y el “Gitana 17”, otros dos veleros de esta misma clase 'Ultim' que 'Sodebo'.

La embarcación francesa 'Sodebo Ultim 3', capitaneada por Thomas Coville, se convirtió en la más rápida en dar la vuelta al mundo con un tiempo de 40 días, 10 horas, 45 minutos y 50 segundos en el mar, un nuevo récord para ganar el Trofeo Julio Verne.

Thomas Coville y su tripulación cruzaron la línea de meta entre la isla de Ushant y Lizard Point (Inglaterra) tras recorrer 28.315 millas náuticas (52.440 km) a una velocidad media de 29,17 nudos (54 km/h), superando el récord conseguido en enero de 2017 por el francés Francis Joyon, a bordo del Idec Sport y con el español Álex Pella en la tripulación, establecido en 12 horas, 44 minutos y 40 segundos.

La expedición comenzó la navegación el pasado 15 de diciembre de 2025. El patrón Coville y sus seis tripulantes, Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouelle y Frédéric Denis, completaron su circunnavegación del globo sin escalas a través del Océano Antártico y los tres grandes cabos, Buena Esperanza (Sudáfrica), Leeuwin (Australia) y Hornos (Chile).

El trofeo se entrega a la tripulación que consigue un nuevo récord con cualquier tipo de embarcación a vela, sin restricciones en el tamaño de la tripulación, sin escalas ni asistencia, y se denomina Julio Verne en homenaje al autor de 'La vuelta al mundo en ochenta días'

Los “Ultim” son los trimaranes oceánicos más modernos y poderosos de cuantos navegan actualmente, con 32 metros de eslora y 23 de manga, provistos de foils y capaces de navegar a velocidades cercanas a los 50 nudos.

Thomas Coville y su tripulación de otros seis marinos partieron de Francia para su intento de batir el record del Trofeo Julio Verne -que es como se denomina este record de vuelta mundo sin limitaciones de tripulación, eslora, ni ruta- el pasado 15 de diciembre de manera casi inesperada, ya que al volver de la isla de Martinica tras haber quedado segundos en la Transat Café L´Or, se abrió una extraordinaria ventana meteorológica que les permitió alcanzar el ecuador en cuatro días, a una media de 33 nudos y con periodos sostenidos navegando a más de 40 nudos durante muchas horas, y logrando una ventaja de más de 1.000 millas sobre el anterior tiempo del IDEC en 2017.

Esta ventaja se diluyó en el Atlántico Sur y en el océano Índico, en el que tuvieron que trasluchar en numerosas ocasiones debido a lo inestable de la meteorología, cuando el IDEC, en 2017, no tuvo que hacerlo nunca. La ventaja volvió a aumentar en el Pacífico, cruzado en solo 7 días y 12 horas, consiguiendo con ello un nuevo record mundial de la travesía.

Pese a haber navegado un diez por ciento más de distancia que el barco de Francis Joyon, a causa de no haber podido mantener un rumbo directo hasta Cabo de Hornos, el 'Sodebo' llegó de nuevo al Atlántico con una ventaja que ha sabido administrar hasta ahora.

Sus diseñadores afirman que el velero está concebido y construido para sopórtalo, pero lo cierto es que ni el 'Sodebo' ni ningún otro barco de su clase han navegado nunca en semejantes condiciones.

Con esta trepidante navegación y este esperado éxito Thomas Coville vuelve a la cima mundial tras haber sido en 2016 el navegante más rápido en dar la vuelta al mundo en solitario, en 49 días y solo superado en 2017 por Francois Gabart, que rebajó la marca hasta los 42 días actuales en los que está establecido.