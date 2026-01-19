La Liga Driveris de Snipe arranca en Cádiz con una jornada marcada por el viento débil

La Flota de Snipe de Cádiz dio el pasado sábado el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Liga Driveris de Snipe con la celebración de la primera prueba puntuable del calendario, disputada en el campo de regatas de la zona de Valdelagrana.

La jornada estuvo condicionada por un viento muy débil del norte, con constantes roles, que puso a prueba tanto a las 22 tripulaciones participantes como al propio comité de regatas. La falta de un viento estable convirtió el día en un auténtico reto técnico, tanto para los regatistas como para la organización. Pese a ello, el comité de regatas logró completar los dos recorridos previstos, permitiendo que se disputaran las dos pruebas programadas y que la Liga cuente ya con una primera clasificación general.

En la División Oro, el liderato provisional corresponde a David Blanco y Aroa Rubio, a bordo del Aivlis, con tres puntos tras firmar un primero y un segundo puesto. La tripulación arranca la temporada exactamente igual que la cerró el pasado año, confirmando su solidez y regularidad y mostrando desde la primera jornada su intención de consolidarse nuevamente como la referencia de la clase Snipe en la Bahía de Cádiz. En segunda posición se sitúan José Antonio Garrido y Pepe González (Cocoliso), con seis puntos, seguidos por Kiko y Álvaro Oses (Chancli), también con seis puntos.

Precisamente, la actuación de Kiko y Álvaro Oses, padre e hijo a bordo del Chancli, fue una de las notas destacadas de la jornada. Después de muchos años sin navegar juntos, demostraron el potencial que atesoran como tripulación puntera de la Bahía de Cádiz, firmando parciales muy consistentes en condiciones especialmente exigentes.

La jornada dejó además una sobresaliente actuación de Juan Castañeda y Pablo Alcina (Los Pecos), que se impusieron con autoridad en la segunda manga del día, evidenciando su capacidad para leer el campo de regatas y aprovechar los roles de viento en un escenario especialmente complicado.

En la División Plata, el triunfo de esta primera jornada fue para Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Cervantes Jr., del Club Náutico de Sevilla, que se colocan al frente de la clasificación provisional. La segunda posición corresponde a Javier Arístegui y José Luis Cano (Siroco), mientras que el tercer puesto lo ocupan Ramón Fiol y Mariano Fiol, completando el podio de una división que volvió a mostrar una notable igualdad y competitividad.

La regata estuvo dedicada a la asociación Cádiz con Elcano y concluyó con un almuerzo marinero de convivencia, en el que la entidad hizo entrega de distintos obsequios a los regatistas, en un ambiente plenamente náutico y de compañerismo.

La prueba estuvo organizada por el Real Club Náutico de Cádiz y su Flota de Snipe, con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela, el patrocinio principal de Driveris y la colaboración de Sonido 5.

En la jornada participaron tripulaciones procedentes de los principales clubes y entidades náuticas de la Bahía de Cádiz, como el Real Club Náutico de Cádiz y su Flota de Snipe, la Comisión Naval de Regatas de la Armada, el Club Náutico de Puerto Sherry y el Club Náutico de Sevilla, en una cita que volvió a poner de manifiesto el alto nivel deportivo y el excelente ambiente que caracterizan a la clase Snipe en aguas gaditanas.

La Liga Driveris de Snipe continuará con su calendario de pruebas a lo largo de los próximos meses, en una temporada exigente y muy competida desde esta primera y compleja jornada inaugural. La siguiente jornada será el 28 de febrero.

Sobre el Real Club Náutico de Cádiz: Fundado en 1868, tiene su sede en la gaditana Punta de San Felipe, con una dársena deportiva e instalaciones en tierra. Con más de 530 socios, desarrolla numerosas actividades náuticas a través de un calendario deportivo y social de sus flotas de vela ligera, crucero y la Escuela de Vela.