La decimoséptima victoria consecutiva del San Fernando es ya una realidad

El CD San Fernando 194 consiguió su decimoséptima victoria consecutiva deshaciéndose, en esta ocasión, de un CD Rivera (3-0) que se mostró como un serio rival y que 'aguantó' a los isleños la primera media hora de juego.

Los azulinos, que siguen encaramados en la primera posición de manera impresionante contando sus partidos por victorias y la mayoría de ellos con goleadas, alcanzaron la mágica cifra de 100 goles anotados y están a un paso de conseguir el ascenso de categoría cuando aún restan seis jornadas para terminar la competición.

En esta ocasión, los de Jaime Bugatto tuvieron más oposición de lo esperado en el conjunto de Paterna, que mostró muy buenas maneras, además que los isleños estuvieron un poco por debajo de lo que tienen acostumbrado esta campaña.

Aún así, Miguelito anotó el primer tanto en el minuto 33 el primer tanto y repitió en el 37’ con un auténtico golazo. La cuenta goleadora la cerró Trabazo que anotó a la misma vez, el gol número 100.

El próximo fin de semana el CD San Fernando hará frente al que es, a priori, uno de los ecuentros más complejo que le queda, ya que visitará al segundo clasificado, el CD Sanlúcar.