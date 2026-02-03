La 13ª Copa COVAP celebra su parada gaditana en Conil

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, recaló en el municipio gaditano de Conil el pasado domingo donde se reunieron más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 48 equipos que han participado en cinco categorías: 16 de fútbol, cuatro de baloncesto femenino, cuatro de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cinco equipos que representarán a Cádiz en la Fase Final, que se celebra el 11 y 12 de abril en Ronda (Málaga). De esta forma, se han proclamado vencedores el CD La Salle PR en fútbol, que ha ganado 2 - 0 al San José Obrero UD; el CB Puerto Real en baloncesto masculino, tras derrotar 40 a 20 al Alva Mergablo; y el Cádiz CB Gades en baloncesto femenino, que ha vencido al UB Jerez por 29 a 28.

CD La Salle PR, equipo ganador en la catergoría de fúltbol / s

Cádiz CB Gades, equipo femenino ganador en la categoría de baloncesto / s

CB Puerto Real , equipo masculino ganador en la categoría de baloncesto / s

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta 13ª edición de la Copa COVAP, los conjuntos ganadores han sido el femenino Adesa 80, que ha superado 15 a 7 al CD San Felipe Neri 2014, y el masculino CD San Felipe Neri 2014 B, venciendo 8 a 5 al CD San Felipe Neri 2014 C.

Adesa 80, equipo femenino ganador en la categoría 3x3 / s

CD San Felipe Neri 2014 B, equipo ganador masculino en la categoría 3x3 / s

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

A lo largo de la jornada desarrollada en Conil, y de forma conjunta con la iniciativa Pantallas Amigas, se ha hecho hincapié en la importancia de enseñar a los niños y niñas a mantener un equilibrio entre la parte de la vida que transcurre fuera de la red y la que se desarrolla online ya que de esta forma se contribuye a reducir los casos de ciberacoso así como a favorecer su bienestar emocional.

El concepto de equilibrio digital incluye la forma en la que se conectan, las actividades que realizan y los objetivos que persiguen en el entorno digital, de modo que la tecnología se integre en su vida diaria sin comprometer su salud física, emocional o social.

“El equilibrio digital es salud y, en ningún caso, se trata de prohibir ni demonizar las pantallas, sino de aprender a utilizarlas de forma racional y crítica”, explica el director de PantallasAmigas, Jorge Flores, quien recuerda que el abuso de los dispositivos electrónicos no genera necesariamente por sí mismos competencias digitales, pero su disponibilidad no mediada por la familia puede contribuir a que se desarrollen hábitos poco saludables, un uso problemático o incluso situaciones de riesgo. Promover el equilibrio digital supone “educar para que la tecnología se utilice de forma consciente, moderada y con propósito, de manera que no sustituya la convivencia, el descanso ni la práctica deportiva, sino que los complemente”, explican desde PantallasAmigas.

Junto al programa formativo, esta fase provincial de Cádiz ha incluido un espacio dedicado al entretenimiento: la zona ‘Muévete con COVAP’, un área que ha ofrecido a participantes y familias la oportunidad de disfrutar de múltiples propuestas lúdicas.

Imagen del ambiente vivido en Conil / s

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada) y Conil de la Frontera (Cádiz), la Copa COVAP continuará su recorrido por las seis provincias andaluzas restantes y en febrero visitará La Palma del Condado (Huelva), Huércal de Almería y Palma del Río (Córdoba). Las tres últimas sedes serán en marzo en Martos (Jaén), Mijas (Málaga) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Por su parte, la Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 11 y 12 de abril en Ronda (Málaga).

Este año se ha elegido a Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, quien simboliza los valores de humildad y compromiso. Además, se han incorporado cinco nuevos patrocinadores: la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.

Por otro lado, la Copa COVAP cuenta este 2026 con seis entidades colaboradoras para expandir sus mensajes: el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte, el Colegio de Ópticos-Optometristas, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas. Esta labor de la Copa COVAP se ve reforzada con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que respaldan sus valores educativos.

La Copa COVAP es una iniciativa educativa y deportiva única en Andalucía que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto de 10 y 11 años. Desde hace trece ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud cada vez más frecuente en menores, además de promover valores positivos como el trabajo en equipo o el compañerismo. Más información en: http://www.copacovap.es.