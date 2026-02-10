Cádiz se consolida como referente del Muay Thai internacional

La ciudad de Cádiz disfrutó el pasado fin de semana de una de las grandes noches del deporte de contacto en España con la celebración de Cádiz Fight Night 6 – Europa vs Tailandia, una edición que se desarrolló con un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en su impacto mediático. El evento reunió a luchadores y luchadoras de primer nivel internacional y proyectó el nombre de la capital gaditana dentro y fuera del país. El combate tuvo como protagonista a Carlos Coello, que se impuso al tailandés Phet Phongan. Coello celebró su combate profesional número 90 con un triunfo que le valió para recibir un reconomiento con un 'Cinturón Leyenda'.

La velada, desarrollada en un ambiente espectacular, ha confirmado a Cádiz como escenario de referencia para el Muay Thai y los deportes de combate, logrando una repercusión masiva gracias a la retransmisión y a los contenidos compartidos durante y después del evento. En total, se han superado los 3 millones de visualizaciones acumuladas en redes sociales y plataformas digitales, una cifra que refuerza el crecimiento del formato y su alcance internacional.

El torneo femenino, uno de los grandes hitos de la velada

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el torneo femenino internacional, que brilló por su calidad, competitividad y alto nivel deportivo, reforzando el compromiso de Cádiz Fight Night con la visibilidad del deporte femenino en disciplinas de contacto. Las participantes ofrecieron combates de máxima exigencia que elevaron el nivel global de la cartelera.

La gran vencedora del torneo fue Ameline Gerson, que firmó una actuación sobresaliente para proclamarse campeona y hacerse con el cinturón tras dos duros combates. En semifinales venció a Ylenia (Italia) y en la final se impuso a Cinthia Patiño (España). Por su parte, Patiño alcanzó la final tras superar en semifinales a Thipaploy, en un combate de gran intensidad.

El cartel femenino se completó con otros resultados destacados, como las victorias de Alba frente a Mary Guzmán y de Malena Ruiz ante Sara Nocker, consolidando una noche de alto nivel competitivo y gran respuesta del público.