Benalup acogerá el Torneo de Navidad de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz

Benalup-Casas Viejas será el próximo sábado, 27 de diciembre, el centro del periodismo deportivo gaditano con la celebración del XII Torneo de Navidad de la Asociación de la Prensa Deportiva provincial de Cádiz, organizado por el colectivo de informadores con la colaboración del Ayuntamiento de Benalup y la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda. Este evento, que reúne a periodistas deportivos de toda la provincia, cuenta también con la colaboración de El Corte Inglés y Coca-Cola.

Los detalles de la jornada, así como su cartel, han sido presentados en el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas por el presidente de la APD Cádiz, Francis Heredia; el alcalde de Benalup, Antonio Cepero; y el presidente de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda, Javier Rodríguez. Además, han estado presentes la Delegada de Deportes, Raquel Gardón; y los directivos de la APDC Enrique Lafuente y Álvaro Geneiro.

El alcalde local, Antonio Cepero, ha declarado estar "encantado de acoger esta jornada deportiva y solidaria en Benalup" y ha felicitado por las fiestas navideñas a todos los componentes de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz, así como a los profesionales de los medios en general.

Por parte de la Mancomunidad, Javier Rodríguez ha querido poner en valor el esfuerzo que realiza la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz por llevar a cabo su asamblea anual y el torneo de Navidad en Benalup, lo que significará que la Janda será el "epicentro del deporte, de la prensa provincial y de la solidaridad este fin de semana".

Por último, Francis Heredia ha agradecido la gran acogida de Benalup para organizar una jornada que "combina deporte, solidaridad y cultura".

El programa de la jornada incluye la asamblea anual de la asociación, un partido de fútbol sala entre periodistas deportivos, una ruta guiada por los lugares de los Sucesos de Casas Viejas, una visita al Parque Temático y Botánico de los Alcornocales Tajo de la Cisma y un almuerzo de convivencia.

Cada asistente a la jornada entregará un mínimo de cinco kilos de alimentos no perecederos que irán destinados a Cáritas de Benalup.