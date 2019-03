Sufrido punto en Cam Misses (1-1)

El San Fernando sumó un punto muy sufrido en Can Misses contra una UD Ibiza-Eivissa que fue superior y que gozó de las mejores ocasiones del partido. Los azulones se adelantaron en los primeros instantes del partido, pero los locales tuvieron la capacidad de rehacerse y empatar un encuentro del que incluso se hubieran podido llevar los tres puntos si no hubiera sido por la gran actuación de Rubén Gálvez.

Pablo Alfaro debutaba en el banquillo de la UD Ibiza-Eivissa con la intención de cambiar la dinámica del conjunto balear y volverlo a llevar a zona de play-off. Pero enfrente tenía un San Fernando que no iba a poner las cosas fáciles y que, sobre todo, no querían que se cumpliera la frase de entrenador nuevo, victoria segura. Alfaro llegaba al banquillo del Ibiza tras la destitución de otro ex sevillista, Andrés Palop.

5º puesto Los azulinos continúan al acecho de la zona de ‘play-off’, empatados ahora con el Melilla

El San Fernando salió con las ideas muy claras sobre el terreno de juego y en los primeros minutos comenzaron a tener el control de un balón que rondaba el campo del conjunto local. Tal fue la insistencia inicial visitante que en el minuto cinco llegó el primer gol de la tarde soleada en Ibiza, obra de Rodado en propia puerta. Fue la ocasión más clara para un San Fernando que se puso por delante muy temprano en el marcador y que ponía las cosas muy difíciles para el conjunto del debutante Pablo Alfaro.

Los siguientes minutos fueron de tanteo para dos equipos que querían tener el control del cuero y crear ocasiones a través de la posesión. Y la siguiente ocasión clara la tuvo el conjunto local al cuarto de hora de partido. Bonilla realizó un buen centro desde la banda izquierda y Providencio no llegó a rematar por milímetros. A medida que pasaban los minutos, el San Fernando parecía recular y ceder más la posesión a una UD Ibiza-Eivissa que se sentía cómoda con el balón y que cada vez llegaban con más peligro. A la media hora de partido, Chavero también tuvo el empate, pero no conectó un buen disparo que se marchó por encima del larguero. Se cumplía la media hora de partido, seguía ganando el San Fernando, pero cada vez tenían más problemas para defender la victoria.

José Manuel Pérez Herrera “El resultado es bueno; mantenemos la distancia respecto a un rival directo”

Se llegó al descanso con victoria parcial para un San Fernando que fue más efectivo que su rival y que dio por bueno el gol inicial que se marcó Rodado en propia puerta. Tras el paso por los vestuarios, siguió el mismo guión y el San Fernando tenía bastantes dificultades en aguantar las embestidas locales. Cada vez estaban más encerrados atrás y el conjunto de Pablo Alfaro lo aprovechaba para llegar con peligro a la portería de Rubén Gálvez. A los cinco minutos de la reanudación la tuvo un Cirio que, con un buen disparo desde la frontal, intentó poner el empate en el marcador, pero el guardameta del San Fernando se mostró muy seguro.

A la que podían, los jugadores del San Fernando intentaban generar peligro al contraataque. Y en una de esas, Manu Ramírez conectó un buen disparo desde 25 metros que se fue alto. Era la primera aproximación de los visitantes desde hacía muchos minutos. Pero al final acabó llegando el gol del empate de la UD Ibiza-Eivissa. Los locales insistieron tanto que al final acabaron encontrando la recompensa del gol. Gonzalo empató el partido a la salida de un córner. Era el minuto 23 del segundo tiempo y el Ibiza-Eivissa ponía las tablas. Todavía quedaban más de 20 minutos para que el San Fernando pudiera reaccionar y volver a ponerse por delante, pero las sensaciones eran de que los locales estaban siendo superiores.

Los últimos minutos de partido fueron trepidantes y tanto pudieron marcar los locales como un San Fernando que tuvo alguna ocasión para llevarse el partido. El Ibiza estaba siendo superior y tuvieron las mejores ocasiones del encuentro, pero Rubén Gálvez estuvo en modo estrella en los últimos instantes del partido, sobre todo deteniendo una doble ocasión local que pudo suponer la victoria local. Para el San Fernando, Manu Ramírez tuvo el gol de la victoria, pero el azulino perdonó el que podría ser el 1-2.Se llegó al final del partido con reparto de puntos y con un San Fernando que sigue en quinta posición, empatado a puntos con un Melilla que ocupa la cuarta plaza y que se dejó los tres puntos en casa contra el líder, el Cartagena.