Sergio García y Jon Rahm fueron decisivos para el conjunto europeo

Con 11 de los 17 mejores jugadores del ranking mundial, Estados Unidos estaba considerado favorito para lograr la victoria, pero la mejor labor de equipo de los europeos fue clave para concretar la sorpresa.

Una de las piezas destacadas en los locales fue Sergio García, que se desquitó con esta victoria de un irregular 2018, con el premio, además, de convirtirse en el golfista con más puntos en la historia de la competición: "He peleado mucho. Agradezco a Thomas Bjorn que haya creído en mí y estoy muy feliz de estar aquí. Es importante ser el jugador europeo con más puntos ganados, pero sobre todo esto va de ayudar al equipo. Lo otro es un bonus. Nunca pensé que pudiera conseguirlo y ahora que lo he hecho estoy encantado", afirmó el castellonense tras superar la marca de Nick Faldo.

El español, de 38 años y que jugó su novena Ryder, destacó la importancia de esta victoria tras un año en el que los resultados no le acompañaron: "Tuve una temporada en la que sentí que no estuve tan mal, aunque puede ser que a veces me vi un poco fuera. Ahora estoy encantado". "Los estadounidenses tenían un gran equipo, pero eso también significa que el nuestro era muy bueno", apuntó

Por su parte, Jon Rahm definió el triunfo en la Ryder "Es el mejor sentimiento de mi vida". El vizcaíno fue importante con su victoria ayer sobre Tiger Woods. "Vencer a Tiger, uno de los más grandes, si no el más grande de todos los tiempos, en un momento crucial del domingo... Ahora puedo decir que Woods me ha visto llorar... Pero por ganarle".