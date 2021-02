Después de una semana de entrenamientos, este viernes 26 de febrero llega la hora de la verdad para la Semana Olímpica Andaluza con la celebración de las primeras pruebas clasificatorias para todas las clases. Arranca la competición en la Bahía de Cádiz con cuatro días por delante hasta el lunes 1 de marzo, y a estas horas, flota y organización se frotan las manos ante el éxito de una convocatoria que consolida la prueba andaluza en su año más complicado.

La participación supera los 180 deportistas procedentes de una veintena de países que no han dudado en acudir a una cita que aparte lo deportivo, cuenta con todas las medidas de seguridad sanitaria en el cumplimiento de los protocolos de detección y prevención del Coronavirus Covid-19. De ello se encarga un grupo de voluntarios que se unen a las más de treinta personas que trabajarán en las diferentes áreas de regata, oficinas, marinería, limpieza y seguridad.

Concurren a la cita las clases olímpicas ILCA 7 (antes Láser Standard), ILCA 6 Femenino (antes Láser Radial femenino) y Finn, junto a las disciplinas ILCA 6 Masculino, 420 con el Campeonato de Andalucía en juego, y la nueva clase iQFoil que sustituirá a las RS:X como disciplina olímpica en los Juegos de Paris 2024. Todos los andaluces de las categorías ILCA 6 buscarán también la copa autonómica.

Las clases ILCA son las que más deportistas aportan con un total de noventa, en su mayoría españoles procedentes de la práctica totalidad de territoriales, y también ucranianos y portugueses. Le siguen de cerca los iQFoil con 79 windsurfistas de una decena de países y entre ellos algunos de los mejores del mundo, y también suma a la cita una impresionante flota de Finn, compuesta por una quincena de deportistas que incluye al equipo olímpico español y finnistas de otros ocho países. Por último la clase doble 420, donde las tripulaciones andaluzas se llevan todo el protagonismo.

Los deportistas coinciden en el privilegio que supone la competición. "Todos sabemos lo complicado que es organizar una regata con seguridad ahora mismo, de hecho la mayoría se han cancelado, de manera que es increíble poder hacerla y que tanta gente haya decidido venir". Son palabras de la andaluza Pilar Lamadrid, favorita entre las chicas de iQFoil.

Lamadrid ya sabe lo que es hacer bien las cosas en la bahía gaditana ya que ella misma participaba hace un par de meses en la Regata de Año Nuevo y en septiembre en el Campeonato de España de Open Foil organizadas por la Federación Andaluza de Vela, dos regatas que ella ganaba convirtiéndose en la primera campeona de España de iQFoil de la historia. Para la deportista del CN Puerto Sherry, la prueba es, además, "Una buenísima oportunidad para preparar la Copa de España que haremos también aquí en mayo".

En la misma clase pero entre los chicos estará el vigente campeón de Europa máster de Fórmula Foil, el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) quien apunta que "va a ser un campeonato internacional de gran nivel para poder medirnos y además en casa, no se puede pedir más. Estos días de entrenamiento me he sentido muy cómodo y rápido, así que la afronto con muchas ganas".

En su misma flota compite el joven Aurelio Terry, portuense en filas del CN Sevilla, para quien la regata va a ser "súper competitiva, con muchísimo nivel". Preguntado acerca de objetivos, explica que "no lo tengo fácil porque hay chicos bastante superiores a mi físicamente, son chicos muy grandes, así que intentaré hacerlo lo mejor que pueda dentro de mis posibilidades para ganar entre los españoles Sub21, algo que a nivel internacional no veo tan claro". Entre los más jóvenes, una potente flota de polacos conforma la principal oposición de los anfitriones.

La clase Finn es otra de las responsables de subir el nivel de la regata gaditana gracias a la participación de algunos de los mejores finnistas del mundo, con deportistas de ocho países para quienes la oportunidad se antoja única como preparatoria del europeo de Hyeres y el mundial de Oporto, donde los españoles tienen el objetivo de clasificar a España para los JJ.OO. de Tokio.

Entre ellos figura el gaditano Pablo Guitian que considera la regata como "un privilegio, después de tantas cancelaciones poder competir en una regata de tanto nivel y además hacerlo en casa es impresionante". El regatista del CN Elcano se encuentra muy motivado tras meses sin competir y "con mucha ilusión de cara a afrontar estas últimas regatas de la campaña olímpica".

Muy competidos serán los títulos en las clases ILCA donde además de los absolutos, los andaluces de ILCA 6 buscarán las copas autonómicas. En ambos casos uno de los favoritos es el gaditano perteneciente al equipo del CN Sevilla, Alfredo Gómez Bermudo, quien no disimula las ganas de competir tras unos meses en seco en los que también ha sido padre. "Tengo muchas ganas de hacer la regata, para nosotros la AOW siempre es una regata especial y más este año, puesto que es la primera regata que vamos hacer por culpa del dichoso virus".

El deportista valora el esfuerzo de todos. "Creo que para la incertidumbre que hay en todos sitios la regata no solo se afianza sino que supera las expectativas, como casi siempre la clase radial (ILCA 6) vuelve a ser la más numerosa, algo que hace una regata divertida y muy competida".

Tampoco faltará el onubense Guillermo Flores (CN Río Piedras/Frontela Sailing Team), favorito entre la flota ILCA 7, o la joven Nadia Cilloniz del CNM Benalmádena, campeona de España Sub 16 de la clase ILCA 4, entre otros muchos aspirantes.

Por último en la clase 420 todas las miradas apuntan a los hermanos Fernando y Carlos Flethes, del CN Puerto Sherry, que arrasaban en la Regata de Año Nuevo, y al tándem formado por Manuel Álvarez Dardet y Manuel Páez que hermanan el CN Puerto Sherry el CN Sevilla en un mismo objetivo.

Todo está preparado ya para poner la suerte en juego y comenzar con la competición en las dos áreas de regata previstas; una para las clases ILCA, Finn y 420, y otra para las tablas con Foil, en las que tampoco faltará el viento de levante para subir la tensión entre las diferentes flotas.

La 16ª Semana Olímpica Andaluza, 21º Trofeo de Carnaval está organizada por la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.