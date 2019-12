Al San Fernando le toca volver a crecer

No hay enemigo pequeño. Eso es lo que ha dejado claro durante la semana el equipo isleño. Que el San Fernando no se fía de la situación del Don Benito es un arma que los de La Isla tienen en la recámara, sobre todo porque sabe que en el grupo IV de l Segunda División B es complicado que cualquier rival te regale nada, te de facilidades y te permita una victoria holgada.

Por este motivo, principalmente, los isleños afrontan el enfrentamiento ante el Don Benito de manera recelosa. Los de Tito García Sanjuán se olvidan de la situación de unos y otros en la tabla clasificatoria y solamente piensan en las complicaciones que, en la tarde de este domingo, les dará un rival necesitado de puntos, obligado a dar todo en el césped del Iberoamericano de Bahía Sur y deseoso de salir de los puestos comprometidos en la clasificación en los que se encuentran a sólo tres puntos del descenso directo.

Bien es cierto que el equipo extremeño está pensado, y confeccionado, para salvar la categoría, para no pasar apuros. Pero no es menos cierto que la gran temporada que está realizando el cuadro de San Fernando 'obliga' a pensar que los azulinos son favoritos en un partido, que no cabe duda, será complicado y difícil para hombres que entrena el técnico maño.

Principalmente por este motivo se ha venido señalando desde el centro neurálgico del equipo azulino que no se quieren confianzas, que hay que darlo todo ante un rival que cuenta con su potencial y que ya ha sido protagonista de varias sorpresas en lo que llevamos de campaña. Por ello, el trabajo de mentalización que ha tenido lugar en el equipo azulino durante la semana ha dejado a las claras que no se quieren confianzas, que hay que darlo todo en un partido comprometido y que se tiene que hacer del estadio azulino un verdadero fortín para seguir sumando y seguir inmerso en los puestos altos de la clasificación.

En lo deportivo, todo indica que Moisés García volverá a ser baja una semana más. El central tenía un problema en el tobillo y, en su regreso al trabajo esta semana ha vuelto a sufrir un revés en la zona dañada. No ha podido entrenar con normalidad y eso le privará, presumiblemente, de estar en el once inicial que salte al terreno de juego azulino.

Tito García Sanjuán | Técnico del San Fernando "Tenemos que busca la manera de hacernos fuertes en casa"

En la parte positiva, Tito García Sanjuán recupera para el choque a Hugo Rodríguez, que no pudo estar en el partido que disputó el cuadro isleño el pasado domingo ante el Mérida, por sanción federativa. El jerezano ya ha cumplido su partido de sanción y estará disponible para el técnico maño. Ahora habrá que adivinar cuál de los cuatro jugadores en esa zona, es decir, Omar Perdomo, Pedro Ríos, Jorge García, Hugo Rodríguez, se quedará fuera del equipo titular porque de esos cuatro solamente tres entrarán en el titular.

Por su parte, el Don Benito, que llega a La Isla tras cosechar un solo punto en los últimos tres partidos disputados, tiene las bajas por lesión de Chele, Manu Miguel y Alex Herrera por lesión, mientras que Gonzalo cumplirá el segundo de los cuatro partidos que le fueron impuestos por la expulsión que sufrió, por agresión, hace dos jornadas en el enfrentamiento ante el Algeciras.

La nota positiva del equipo extremeño es que ha recuperado satisfactoriamente a Ismael Herrera, que sufrió hace ocho meses una rotura del ligamento cruzado de su rodilla y que volvió, la pasada semana a los terrenos de juego.

La afición azulina volverá a responder a la gran campaña que está realizando el equipo y acudirá al estadio azulino que, de nuevo, volverá a vestir sus mejores galas para afrontar un nuevo choque de competición liguera.