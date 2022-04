El San Fernando sufre para sumar un punto en Tarragona (1-1)

El San Fernando volvió a rescatar el viernes 22 de abril un punto, casi de oro, en su lucha por lograr sumar los que le quedan para asegurarse estar un año más en la Primera RFEF. El equipo azulino pasó prácticamente inadvertido en la primera mitad, pero en la segunda el partido se convirtió en una locura y los isleños tuvieron ocasión de haberse llevado el gato al agua y haber logrado una victoria que hubiese sido de gran importancia, aunque en el debe también cabe añadir que el Nástic de Tarragona gozó con importantes ocasiones que, en ocasiones desbaratadas por Perales y en otras por falta de acierto, le impidieron lograr la victoria.

De inicio Nacho Castro, ante la ausencia obligada de Bicho por sus molestias, optó por darle acompañamiento a Marc Carbó con Sergio Cortés, dejando las medias puntas a Agüero y Jaime Santos. Bibiany, que volvía al equipo titular fue el hombre más adelantado y echó a la banda izquierda a Juanmi Callejón que, en la primera mitad, pasó prácticamente desapercibido, como casi la totalidad del equipo tanto local como visitante.

El encuentro comenzó con cierto recelo, ese que no se quitarían ambos conjuntos en la primera mitad, aunque el equipo de Agné parecía tomar la iniciativa pero sin profundidad en su juego. Por su parte, el San Fernando se situaba con sobriedad en el campo, no permitía error alguno, pero cuando el cuadro de Nacho Castro no tiene la pelota, sufre en demasía.

Las jugadas de gol brillaban por su ausencia y a pesar de que en el 6’ un robo de balón del cuadro azulino terminó con el intento de una asistencia a gol de Jaime Santos que desbarató Oriol antes de que el cuero llegase a Agúero, esa fue la única ocasión en la primera media hora de juego donde, prácticamente, no pasó nada de nada.

En el 28’ se produjo el primer disparo a puerta. El cuero le llegaba, en el balcón del área, a Agüero que disparaba flojo a las manos de un Manu García que solamente tuvo que hacer esa intervención en la primera mitad.

Por su parte, rebasada la primera media hora de juego, el Nástic tomó el mando del encuentro, aunque sus intenciones, siempre en centros laterales no encontraban resquicio entre los centrales del San Fernando, Rafa Páez y Sergio Ayala. La más clara local se produjo en el 31’ en un centro lateral que Romera remató de cabeza cerca de la escuadra de Perales, mientras que en el 41’ los de Tarragona gozaron de una doble oportunidad, la primera desbaratada por Marc Carbó ante Romera y la continuación en un centro lateral de Albarrán al que no llegó el colombiano Becerra por muy poco.

La primera parte terminó con un acoso intermitente y con poco peligro del Nástic. Pero en la segunda, las cosas cambiaron, y de qué manera. Había que zarandear el partido y lo hizo el equipo local. En un saque de esquina mal defendido, Romerá remató con su pie derecho para sorprender a Perales y poner el uno a cero en el marcador.

De nuevo los isleños acusaron el golpe y estuvieron algunos minutos algo desorientados. Tal fue así que en el 50’ el propio Romero aprovechó un despeje blandito de Sergio Ayala para poner a prueba a Perales que respondió a las mil maravillas. Buscaban con insistencia el segundo tanto los de Raúl Agné que en el 62’ tuvieron una clara ocasión de gol. Pablo

Fernández se internó en solitario e, incluso, fue agarrado por Luis Ruiz aunque su afán por terminar la jugada le impidió tirarse dentro del área, ante la salida de Perales desesperado, el delantero cruzó en demasía el balón. Era el segundo susto grande tras el gol local.

Pero reaccionó Nacho Castro, que hizo un triple cambio que dio un vuelco al partido. La entrada de Bicho en el centro del campo y de Francis Ferrón y Pedro Benito en el ataque desplazó a Biabiany a la banda derecha y a Agüero al centro del campo y todo cambió por completo.

En el 63’ Biabiany a centro de Saúl remató fuera y en el 69 llegó el tanto del empate de Juanmi Callejón para poner las tablas que, a la postre serían definitivas. El Nástic reaccionó bien y un minuto después de encajar el tanto Perales tuvo que atajar un disparo desde lejos de Del Campo, mientras que en el 73’, el cancerbero mallorquín estuvo soberbio y realizó una increíble parada en un disparo a bocajarro de Pablo Fernández.

Pero todas las ocasiones del Nástic unidas no tuvieron más claridad que la que tuvo Biabiany en el 89’. Un pase magistral de Bicho dejó al francés desde la frontal del área mano a mano con Manu García e, incluso, Pedro Benito a su izquierda acompañaba la jugada. La estrella del equipo azulino tomó la decisión de terminar él de certificar la victoria y su disparo salió fuera rozando la base del poste. Ver para creer.

Los últimos minutos fueron una locura que se pudo decantar de un lado u otro, pero el empate ya estaba certificado y, con ello, un pasito más para no tener apuros en el final de temporada.