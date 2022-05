El San Fernando se salva en el 98,8% de los casos

Hace poco más de un año tres equipos gaditanos (el San Fernando, el Sanluqueño y la Balona) llegaban a la última jornada de la temporada regular en Segunda B buscando el ascenso a la nueva categoría denominada Primera RFEF. Al final los tres conjuntos lograron su objetivo, aunque por caminos distintos. Y, paradojas de la vida, un año después de nuevo azulinos, verdiblancos y linenses coinciden ahora en otra encrucijada, aunque ahora se trata de salvar la categoría.

La cita es mañana a partir de las 18.30 horas. Ahí se disputará la última jornada de liga en este Grupo 2 de la Primera RFEF. Con el UCAM de Murcia, el Llagostera-Costa Brava y el Betis Deportivo ya descendidos desde hace varias semanas, quedan aún dos plazas para bajar de categoría, un mal trago que confían en evitar cinco equipos: el San Fernando (48 puntos), la Balona (47), el Sevilla Atlético (46), el Cornellá catalán (45) y el Sanluqueño (43). Estos dos últimos equipos son los que no dependen de sí, por lo que precisan ganar y esperar a que les sonría la suerte en otros campos.

Como no hay cruces directos entre los conjuntos implicados, los partidos en los que se dilucidarán los dos descensos son por tanto cinco: San Fernando-Atlético Baleares; Linense-Andorra; Sevilla Atlético-Linares; Castellón-Cornellá; y Sanluqueño-Villarreal B. Estos cinco enfrentamientos conllevan 243 combinaciones posibles, aunque el reparto de las que afectan a cada equipo es diferente porque, por ejemplo, el Sanluqueño no puede pillar ya en la tabla ni al San Fernando, ni a la Balona.

Los tres equipos gaditanos implicados llegan a esta última jornada en una situación muy diferente. Al San Fernando, por ejemplo, le sonríen las matemáticas... aunque eso puede ser lo único que le sonría a un equipo que viene experimentando un final de temporada que roza el bochorno. Y es que el pasado 12 de marzo, después de vencer con claridad 0-3 en el feudo de la Balona, los azulinos se aupaban a la cuarta plaza de la tabla, con equipo, afición y directiva eufóricos y soñando con disputar al fin una fase de ascenso a la Segunda A. Pero en estos dos meses y medio el conjunto que dirige Nacho Castro suma ya diez partidos sin ganar, logrando apenas cuatro de los 30 puntos en liza. Ello ha hecho que los azulinos no sólo se hayan tenido que despedir del sueño del ascenso sino que, incluso, aún no hayan amarrado la permanencia, para lo que les falta un punto.

Pero las matemáticas dicen que el conjunto de La Isla continuará un año más en la Primera RFEF en el 98,8% de los casos. O, dicho de otro modo, las probabilidades de descender se limitan a un exiguo 1,2%.

De las 81 combinaciones que afectan a los isleño, sólo en una daría con los huesos en la Segunda RFEF. Ello sucedería solamente si los de Nacho Castro pierden en Bahía Sur con el Atlético Baleares y si, además, vencen a la vez la Balona, el Sevilla Atlético y el Cornellá. Un simple empate en estos cuatro partidos ya salvaría al San Fernando.

Pero, pese a que las cuentas están muy claras, la afición de La Isla no las tiene todas consigo, primero porque su equipo no da una a derechas desde hace ya más de dos meses, segundo porque su rival de mañana aún tiene opciones de meterse en la lucha por el ascenso, aunque no dependen de sí mismos, y tercero porque los rivales de la Balona y del Cornellá ya no se juegan nada. Sólo el Linares, que visita al filial sevillista, tiene un aliciente, y es que aún aspira a meterse un año más en la fase de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Y si las matemáticas sonríen al San Fernando, se podría decir que también le hacen un guiño a la Balona. La escuadra albinegra sólo descendería en 9 de las 81 combinaciones posibles, lo que supone que se salva en el 88,9% de los casos o, lo que es lo mismo, que sólo tiene un 11,1% de probabilidades de perder la categoría.

A esta situación óptima llegan los de Monteagudo después de su machada del pasado fin de semana, cuando mataron dos pájaros de un tiro. Y es que al empatar a cero en el campo del Villarreal B, uno de los gallitos del grupo, de manera indirecta contribuyeron al ascenso directo del Andorra, precisamente su rival de mañana en el Municipal de La Línea y que puede seguir aún de resaca tras su éxito incuestionable.

Los balonos se salvan si ganan, si empatan necesitan que Sevilla Atlético y/o Cornellá no ganen sus partidos, y si pierden precisan que no venza el equipo catalán en Castellón o, si lo hace, que el filial sevillista no puntúe.

El tercer equipo que llega a esta última jornada dependiendo de sí mismo es precisamente el Sevilla Atlético, que pierde la categoría en un 25,9% de los casos. Y peores números presenta un Cornellá que tiene un 69,1% de probabilidades de descender. Los barceloneses tienen que ganar obligatoriamente en Castalia para tener alguna opción de mantenerse en la Primera RFEF, aunque además requeriría de algún resultado satisfactorio para ellos en Sevilla, La Línea o San Fernando.

Quien peor lo tiene para salvar la categoría es sin duda el Atlético Sanluqueño. Tras una primera parte de la temporada más que satisfactoria, los verdiblancos fueron cayendo poco a poco en la tabla hasta verse con el agua al cuello. Sin opciones ya de igualar a isleños y a balonos, los de la ciudad de la manzanilla se presentan con un dramático 92,6% de probabilidades de descender ya que se salva apenas en dos de las 27 combinaciones que le atañen. Para lograr el milagro el equipo de Antonio Iriondo precisa ganar en su feudo de El Palmar a un Villarreal B que sólo aspira a amarrar la segunda plaza. Pero es que aparte el Sanluqueño necesita que el Sevilla Atlético pierda y que el Cornellá no pase del empate.

De las 243 combinaciones posibles, sólo en 18 (un 7,4%) se salvarían los tres equipos gaditanos.