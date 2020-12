El San Fernando, a ratificar la mejoría

Piedra de toque para demostrar que la mejoría ha llegado. El San Fernando disputará este miércoles el partido aplazado el pasado domingo 8 de noviembre al detectarse varios infectados de Covid-19 en el seno de la plantilla azulina. El choque, ante el Recreativo de Huelva, seguirá marcando el futuro más inmediato del equipo de Jovan Stankovic que tendrá que ratificar la victoria cosechada hace tan sólo cuatro días ante la Balona y, de paso, buscará el ascender considerablemente en la tabla clasificatoria si consigue derribar el que, en teoría, debe de ser un rival directo en la lucha de los isleños por estar entre los mejores del grupo.

No cabe la menor duda de que la victoria del pasado sábado ha servido como bálsamo en el seno del conjunto de La Isla que afronta el partido repleto de ilusión e, incluso, confianza, situación que le ha proporcionado, y de que manera, la victoria.

Pero en gran parte de la familia azulina sigue imperando la lógica cautela. Se tiene claro que antes no se era tan malo, ni ahora se es tan bueno y que los partidos tienen, y deben, ganarse a través del esfuerzo, de la entrega y del sacrificio.

No sería de extrañar que el técnico azulino volviese a repetir el once que le dio el éxito, aunque en el debe, cabe señalar que uno de los hombres más importantes del plantel, Lolo González, cumplió ante el cuadro balono su partido de sanción por la expulsión que sufrió ante el Algeciras y existen grandes posibilidades de que el pivote defensivo del equipo recaiga sobre su persona, en detrimento de Raúl Palma.

Y es que también se está pendiente del número de partidos que se han de jugar en un corto espacio de tiempo y tras recibir al Recre en esta jornada de entresemana, se viajará a Marbella el domingo y el próximo miércoles, de nuevo, habrá competición, en este caso la Copa del Rey, en el Iberoamericano, en el choque ante el Castellón, donde se tienen puestas muchas ilusiones.

El técnico azulino, Jovan Stankovic, señaló en la previa del partido que “para nosotros la victoria del otro día era muy importante, no solamente por los tres puntos, sino por lo mal que estaba el equipo tras las dos derrotas, pero sacamos adelante un partido complicado y difícil. Lo cierto es que no hemos tenido apenas tiempo para festejar o estar tranquilo porque llega un partido donde nos jugamos media Liga. Nos medimos a un rival directo y si ganamos estaríamos en una mejor posición en la clasificación. Creo que el plantel está preparado para afrontar un partido que ya estuvimos preparando hace un mes. De todas maneras lo importante es centrarnos en la manera en la que tenemos que jugar nosotros. El Recre es un equipo grande, que tiene como objetivo estar en Segunda División, y vendrá a La Isla a ganar, pero no nos da miedo nadie y saldremos a lograr los tres puntos. La plantilla es lo suficientemente amplia para afrontar los partidos que tengamos que disputar en los días en los que lo tengamos que hacer”, comentaba Stankovic.

Por parte del decano, cabe señalar que tampoco sería de extrañar que Claudio Barragán vuelva a repetir el equipo que goleó el pasado domingo al Marino por seis tantos a cero. El equipo onubense se encuentra en la misma situación que los isleños, tras un mal comienzo de competición, parece haberle encontrado el rumbo a la misma, por lo que buscará en el Iberoamericano de Bahía Sur, ampliar su racha para asaltar los puestos altos de la tabla clasificatoria. Hay pasado cadista en el Recre con el propio Claudio y los jugadores Moha Traoré y Seth Vega.