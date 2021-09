El San Fernando, ante la necesidad del primer triunfo

La última vez que Betis Deportivo y San Fernando se medían en competición oficial, los de La Isla se jugaban su pasaporte para disputar de manera histórica la fase de ascenso a Segunda A. Los béticos afrontaban el partido con el mismo objetivo, pero dependiendo de terceros, situación que no era la de los jugadores de Stankovic, el técnico entonces. Este sábado (19:00 horas) se vuelven a ver las caras.

El resultado final, con la victoria de los béticos, privó a los isleños de lograr cumplir su sueño. Era época de pandemia, y los aficionados azulinos no pudieron ver 'in situ' ese encuentro. Han pasado varios meses y, de la misma forma, el equipo de La Isla no estará arropado desde las gradas por la decisión del cuadro bético de no vender entradas ni permitir el acceso al campo principal del Luis del Sol, a los aficionados azulinos.

Pero es hora de revancha, es hora de sacarse la espina, es hora de lograr la que podría ser la primera victoria de la temporada en la andadura del San Fernando por la Primera RFEF. El antecedente más inmediato, aunque de forma amistosa en pretemporada, da un cierto halo de esperanza al equipo de Nacho Castro, que derrotó en la época estival al filial del cuadro verdiblanco.

Es un partido donde la oportunidad se las pintan calvas para el conjunto de La Isla que ha crecido, en muchos enteros, después de cosechar su primer punto de la campaña el pasado viernes ante el Linares, en un partido que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones. Y por ello, principalmente, el equipo de Nacho Castro afrontará el duelo ante el conjunto sevillano con la mayor de las ilusiones.

También no es menos cierto que los isleños no ofrecen su mejor versión cuando los partidos son ante filiales poderosos, pero es algo que también tendrá que romper el cuadro de La Isla a base de trabajo, sacrificio y, sobre todo, estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir en el choque en los primeros instantes, situación que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los pupilos del técnico asturiano desde que comenzó la temporada ya que ha encajado tantos antes de llegar al primer cuarto de hora en los tres partidos que han disputado.

La semana, algo más larga de lo habitual al jugar el pasado viernes y tener ocho días para preparar el duelo, ha sido bastante tranquila para los jugadores que conforman el plantel del equipo isleño y cabe mencionar que todos los jugadores de la plantilla están disponible para el choque, por lo que se ha citado a todos para viajar en la mañana de hoy a tierras sevillanas.

Igualmente cabe indicar que el técnico Nacho Castro no podrá ver el encuentro desde el banquillo ya que ha sido castigado con dos partidos de suspensión por la expulsión que padeció ante el Linares y será su segundo, Narcís Barrera, el que esté al mando de las operaciones en el banquillo azulino.

Nacho Castro ha ido cambiando, en el transcurso de los tres partidos que ha disputado el equipo isleño su alineación inicial y no ha dado pistas, durante la semana, de los posibles cambios que pueda realizar, aunque no sería de extrañar que el equipo no variase mucho del que consiguió igualar ante el equipo linarejo.

Por su parte, el cuadro bético, que aventaja a los isleños en la clasificación en dos puntos, merced a la victoria que cosechó ante el UCAM de Murcia en el estadio donde se disputará el choque ante los azulinos, cuenta con las bajas de Moha, Callejón y Javi Serrano. Los verdiblancos han comenzado, al igual que los isleños, con muchas dudas la temporada y sus dos desplazamientos se han saldado con sendas derrotas, la última en la pasada jornada ante el Nástic de Tarragona por dos goles a cero.

Todo está preparado, de esta forma, para que el San Fernando afronte una nueva oportunidad de cosechar su primer triunfo en una temporada que será dura y complicada, donde las sorpresas se deparan por partido, donde no hay enemigo pequeño, donde cualquier equipo puede doblegar a cualquier rival. Esperemos que sea el momento de lograr la primera de la temporada.