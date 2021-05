El San Fernando hace limpieza

El último entrenamiento de la temporada del San Fernando CD trajo la desagradable noticia de la confirmación de los jugadores que no tienen contrato en vigor con el equipo azulino y que no serán renovados. La limpieza ha sido prácticamente total y a nueve jugadores, con la interrogante de Stajic y Babiano, que parece que no tendrán oportunidad, se les comunicó la intención de no entablar conversaciones para darle continuidad a su presencia en el San Fernando, causando gran sorpresa varios de esos nombres.

De esta forma, la mañana fue de lo más ajetreada en el seno del equipo azulino y los jugadores fueron pasando por el despacho del director deportivo, donde se encontraban los tres rectores actuales del club de La Isla, Alberto Achirica, como máximo representante deportivo, Louis Kinziger, como director general, y Noly, como presidente.

Uno a uno se les fue comunicando la decisión que ha tomado el club con la intención que, con todo el tiempo del mundo, tengan equipos para la próxima temporada.

Pero vayamos por parte. Entre las bajas ha habido verdaderas sorpresas, sobre todo de jugadores que han sido habituales en las alineaciones iniciales e incluso con un peso específico en el equipo.

Una de las mayores ha sido el comunicar al capitán del equipo, Gabi Ramos, que no se cuenta con él para la próxima temporada. El de Huércal Overa ha sido, sin duda alguna, uno de los baluartes del equipo azulino en las cuatro últimas campañas y con 120 partidos vistiendo la camiseta del cuadro de La Isla, ahora ha llegado el momento de su despedida.

Gabi Ramos, que comenzó la temporada arrastrando una lesión que le impidió jugar los cuatro primeros partidos de Liga, ha disputado un total de 19 encuentros, concretamente 13 de Liga Regular y 6 de la segunda fase. El almeriense ha sumado 1.753 minutos esta temporada y, desde su vuelta tras la lesión ha jugado todos los partidos excepto ante la Balona, donde no pudo estar por sanción federativa tras ser expulsado la semana anterior en el duelo ante el Recreativo de Huelva.

Otra sorpresa, sin duda alguna, ha sido el no contar para la temporada que viene con Hugo Rodríguez, que ha sido uno de los baluartes del equipo isleño en estas dos últimas temporadas, en las que ha vestido la camiseta del San Fernando. El jerezano ha disputado un total de 23 partidos, concretamente 17 de la primera fase de la Liga, 5 de la segunda y el partido de la Copa del Rey ante el Castellón, acumulando un total de 1.994 minutos de juego. Cabe señalar que Hugo solamente se ha perdido el partido ante le Sanluqueño, por el nacimiento de su hijo, y el partido ante el UCAM por sanción. Sin duda alguna, el extremo ha dejado grandes tardes de fútbol en La Isla y nadie contaba con su baja. Hugo llegó el 26 de julio del 2019 al San Fernando de la mano de Tito García Sanjuán.

Igual de sorprendente ha sido la no continuidad del chiclanero Raúl Palma. El centrocampista, con una enorme proyección y que se ha ganado el cariño de la afición isleña en los dos años y medio que ha estado en el San Fernando, llegó de la mano de José Pérez Herrera y se hizo el año indiscutible en el centro del campo del equipo azulino. La llegada de Lolo González este año hacía peligrar su omnipresencia en la medular, pero finalmente ha disputado 21 partidos de los 24 de los que ha constado la temporada, y 20 de ellos ha sido titular, jugando 17 encuentros de la primera fase, 4 de la segunda y el choque de la Copa y acumulando un total de 1.806 minutos. La segunda fase de la competición, cuando no jugó ante Betis Deportivo en casa ni en Linares, parece haberle pasado factura.

El central Amelibia también ha sido otra sorpresa en cuanto a no renovaciones se refiere. El de Bilbao comenzaba la temporada a la sombra de la llegada al equipo de Juan Rodríguez y Javi Fernández, pero se hizo, a empujones, con un sitio en el equipo titular y ha llegado a jugar un total de 21 partidos, perdiéndose únicamente los dos partidos ante el UCAM de la segunda fase y el último encuentro de la temporada ante el Betis Deportivo. En la primera fase sólo no fue convocado ante el Algeciras, jugando por lo tanto un total de 1.755 minutos y anotando tres goles, dos de ellos muy importantes. Jon Amelibia llegó al San Fernando hace dos temporadas en el proyecto que comandaba Tito García Sanjuán.

Otro que formaba parte de ese proyecto y que también ha dejado de pertenecer al San Fernando es el centrocampista hispano-italiano Sandro Toscano, si bien hay que resaltar que su temporada ha sido bastante irregular. El mediocentro fue titular en 19 partidos y su mejor versión llegó en la segunda fase de la competición donde disputó los seis partidos como titular, acumulando en total 1.254 minutos de juego. Toscano llegó a no ser convocado hasta en tres partidos; Las Palmas Atlético, Algeciras y Recreativo de Huelva y fue suplente ante el Cádiz B y ante el Marbella.

Omar Perdomo también dice adiós a su andadura en el San Fernando donde, de la misma forma, llegó hace dos temporadas pero en esta segunda no ha tenido la participación que tuvo en la 19/20. El canario solamente ha disputado un total de 879 minutos en la campaña correspondiente a 11 partidos de la primera fase y 6 en la segunda, aunque curiosamente en la fase definitiva solamente fue titular en un encuentro y en la primera de competición en 9. Una lesión le apartó del grupo a finales de año y eso lo ha arrastrado considerablemente porque nunca volvió a coger la forma.

Significativa ha sido también el no contar con el lateral Paco Varela. El de Atarfe llegó el 17 de enero y se alzó como lateral izquierdo indiscutible hasta el final de temporada, jugando 15 partidos consecutivos, seis de ellos en la segunda fase de la competición y acumulando 1.245 minutos de juego. Todo hacía pensar que su temporada tendría continuidad a pesar de haber firmado solamente lo que restaba de temporada, pero no ha sido así y se ha dejado de contar con sus servicios.

Caso extraño ha sido el de Jorge García. El vasco fue indiscutible el pasado año donde jugó los 26 partidos que compusieron tan extraña temporada, pero este año su paso por el equipo ha sido inédito. Tanto es así que el equipo se quiso desprender del centrocampista en el mercado de invierno. Atesorando una calidad infinita, Jorge solamente ha jugado 138 minutos en 9 partidos, todos ellos en momentos finales del encuentro. Así durante la primera fase de la competición solo jugó 38 minutos en 5 partidos, 29 minutos en los 3 que jugó en la segunda fase y 71 minutos en el partido de la Copa del Rey. Para muchos ha sido el gran desaprovechado de la temporada.

Fuseini, que no ha tenido participación y que se rompió la rodilla hace tres meses en un entrenamiento, también saldrá fuera del equipo y todo hace indicar que el serbio Stajic, que solamente ha jugado 3 partidos y 114 minutos, y Ballabio, con 70 minutos en 3 partidos, tengan sus días contados en el equipo azulino.ç

De esta forma, el conjunto de La Isla, de momento, solamente se queda con los que tienen contrato en vigor, es decir los cancerberos Matías (que se postula como titular el año que viene) y Perales, los defensas Javi Fernández, Juan Rodríguez, Franco (que volverá tras cesión) y Manu Moreno (con el que se negocia su renovación), los centrocampistas Lolo González, Gerard Vergé y Pepe Bernal y los delanteros Biabiany, Dopi y Francis Ferrón, mientras que el argentino Passero estará entre los que continúan.

Lo vital dentro de toda esta revolución será saber quién comanda el equipo desde el banquillo, si será Stankovic, al que le resta un año más de contrato o, si por el contrario, vendrá un nuevo entrenador. La resolución, durante la semana que entra.