El San Fernando despide 2018 a lo grande

El San Fernando CD sigue en racha ascendente y en la matinal de hoy lograba una importante victoria en la localidad murciana de Jumilla. El único gol del encuentro que a la postre decidiría la victoria llegó en el minuto 24 de juego y fue obra de Colo.

Nada más iniciarse el encuentro el San Fernando tuvo una primera ocasión al saque de esquina ya que el balón se pasea por la portería local. A los tres minutos el defensa, Gabi Ramos, vio la primera tarjeta amarilla del partido tras un intento de remate, en chilena, dentro del área murciana.

Tras los primeros minutos de tanteo el conjunto vinícola fue el dueño de la posesión del balón aunque sin crear peligro en la zona ofensiva; a los diez minutos el cuadro murciano tuvo una doble ocasión con remates de Donovan y Peque que la defensa isleña solventó y el esférico se marchó a córner.

Pablo Sánchez, pudo adelantar a los de José Pérez Herrera, ya que su remate de cabeza, solo en el segundo palo, se fue al lateral de la red jumillana.

Los visitantes lograron adelantarse con un gol del Colo, con un disparo en el área tras un balón suelto, en una indecisión de los centrales del Jumilla.

Antes del descanso, Leonel Pontes tuvo que echar mano del banquillo dando entrada al terreno de juego al delantero murciano, Dieguito, en sustitución de Wilson Donovan, máximo goleador del conjunto murciano, que se retiró con problemas físicos. El centrocampista, Stevenson, probó fortuna desde fuera del área con un disparo tímido que se fue fuera por poco.

Tras la reanudación, primer aviso del San Fernando con un balón por banda izquierda, que no pudo rematar Pau Franch y al que no llega Pablo Sánchez. El jugador ilicitano Óscar Rico llevó el peligro para los murcianos con un disparo desde fuera del área que fue atajado sin problemas por Rubén Gálvez. Después a punto estuvo de llegar el 0-2 para el San Fernando en un error defensivo del que no se aprovecharon Pau Franch ni Manu Ramírez.

El delantero, Dieguito, no aprovechó un mano a mano con el portero isleño en la mejor ocasión de los locales en todo el partido. Leonel Pontes, entrenador portugués del Jumilla, realizó dos cambios en la segunda parte con la entrada al campo de Bouba y de Manu Miquel, pero el equipo no fue capaz de lograr el empate.

El entrenador del San Fernando, José Pérez Herrera, optó por tres hombres de refresco: Buba, Javi Gómez y Jacobo, con el fin de aguantar el partido y al final llevarse los tres puntos de tierras murcianas.

En la recta final del encuentro, Javi Gómez, realizó un disparo desde fuera del área con un balón ajustado al poste. Hubo tiempo para otra ocasión con un disparo de Dieguito que atajó el portero del San Fernando. El equipo vinícola se estaba mostrando firme esta temporada en casa donde tan sólo había sufrido una derrota ante el Cartagena (1-3). Al conjunto murciano le costaba llegar al área rival y el San Fernando realizó una férrea defensa numantina que al final dio sus frutos con la última victoria del año.

Por parte del San Fernando, destacar el buen trabajo de la línea defensiva, a pesar de las bajas, y el pundonor del delantero centro Pau Franch. Por parte del Jumilla sus mejores hombres fueron el centrocampista, Manolo y el delantero Dieguito, que estuvo muy batallador desde su entrada el terreno de juego en el minuto treinta y ocho.