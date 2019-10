El San Fernando tiene una cita atractiva en Córdoba

Vienen curvas. El San Fernando iniciará esta domingo el primero de sus dos encuentros cruciales en sendos desplazamientos a Córdoba y Cartagena, dos de los equipos llamados a ocupar plazas de play offs de ascenso a la categoría de plata. Visto lo visto en el inicio de temporada, en estos momentos el enfrentamiento ante el Córdoba se ha convertido en uno de los llamados ante un rival directo por la lucha que sostiene el cuadro de San Fernando en la zona alta del grupo IV de Segunda B prácticamente desde que comenzó la temporada. Todo ello con idea de estar entre los cuatro primeros clasificados que forman esas posiciones de privilegio.

Por lo tanto, el partido que se disputará en la tarde de este domingo en el Nuevo Arcángel de Córdoba será una nueva piedra de toque para los de La Isla, que viajan sin la presencia de su entrenador, Tito García Sanjuán, que sufrió el jueves una intervención quirúrgica de la que se está recuperando satisfactoriamente.

Lo que sí está claro es que si los azulinos muestran la misma cara que ofrecieron en la primera gran cita de la temporada lejos de su estadio, ante el Badajoz, habrán dado un nuevo golpe de mano en la mesa y expondrán a todos cuáles son sus intenciones verdaderas en esta campaña que, de momento, ha pasado de expectante a ilusionante en las jornadas que se han disputado.

La baja del técnico durante la semana ha hecho que ésta tuviera un claro tinte de anómala. Principalmente porque los acontecimientos se sucedieron desde el pasado lunes y hasta el viernes la preocupación principal ha podido estar atentos al estado en el que se encontraba el capitán del barco azulino, su entrenador.

Pero los ánimos, ya desde el viernes, se han elevado considerablemente en el seno del plantel isleño que ha preparado, bajo la batuta del preparador físico, Pol Lorente, y la totalidad del cuerpo técnico, el partido ante el conjunto cordobesista de manera intensa.

Lorente podrá contar con la totalidad de su plantilla y, en contacto continuo con el técnico azulino, no parece probable que haga muchos cambios con respecto al once que los de La Isla están ofreciendo en los últimos envites, aunque habrá que ver si hay alguna sorpresa en el equipo inicial porque las declaraciones del preparador físico dejaron entrever que los jugadores que no salen de inicio están empujando de lo lindo en busca de una oportunidad en la alineación.

Por su parte, el equipo cordobés tiene la novedad del debut en el banquillo de Raúl Agné, que fue contratado a principios de semana tras la destitución de Enrique Martín y que, por lo tanto, dirigirá al equipo del califato por primera vez esta temporada, lo que se convierte en otro hándicap para los de San Fernando.

El nuevo entrenador blanquiverde no podrá contar para el encuentro con cuatro jugadores de los llamados titulares, concretamente; José Antonio González, Javi Flores, Javi Molina y Chus Herrero, al igual que tiene la seria duda de Jesús Álvaro. Todos arrastran problemas musculares.

El Córdoba ha comenzado la temporada de manera irregular y sus 13 puntos lo tienen colocado en la octava posición en la tabla. Los cordobeses han logrado tres victorias, cuatro empates y han cosechado dos derrotas, la última el pasado domingo ante el Cartagena, lo que dinamitó al consejo de administración de un equipo llamado a estar arriba, que decidió prescindir de su entrenador.

Dos aspirantes este curso mantendrán este domingo un duelo en las alturas, con la clara intención de sumar tres puntos y restar tres a un rival que estará toda la temporada luchando para que la temporada no finalice a mediados de mayo, lo que significaría tener continuidad en la fase de ascenso a Segunda A.