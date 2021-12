El San Fernando cae de forma dolorosa ante el Algeciras (3-0)

Todas las rachas tienen que llegar a su fin en algún momento. Tras cinco victorias consecutivas, y cuando parecía que ya podía hablarle de tú a tú a cualquier equipo, el San Fernando recibió ayer un duro revés al caer por 3-0 ante el Algeciras. Lo hizo de forma merecida ya que apenas fue capaz de inquietar la meta defendida por Iván Crespo con un timorato juego que no supo desmontar a un conjunto algecirista bien plantado y con las ideas muy claras para hacer daño a los azulinos gracias a un ataque muy vertical.

El partido comenzó con el San Fernando intentando llevar el peso del juego, pero sin ser incisivo. Por su parte, el Algeciras tenía perfectamente tramado su plan al saber salir rápido en las transiciones, descargando gran parte de su juego en una banda izquierda de la que Tomás Sánchez se hizo amo y señor.Las primeros acercamientos fueron tímidos. En el 3’, tuvo la primera el equipo algecirista con un magnífico centro de Álvaro Romero que Pepe Mena no supo conectar con una estéril chilena. El primer disparo con cierto peligro llegó en el 13’, cuando un lanzamiento de Pepe Mena rebotó en un defensor para marcharse cerca del palo.

Aunque el Algeciras no realizó una fuerte presión, en el momento en el que apretó un poco las tuercas a los de Nacho Castro los puso en problemas, tal y como sucedió en una pérdida en un desplazamiento horizontal en el 14’. Pepe Mena cazó el balón y se internó por la banda derecha, pero su disparo se marchó sin excesivo peligro a la izquierda de Perales.

La polémica llegó en el 15’ con una caída de Álvaro Romero dentro del área tras una zancadilla de Dionkou, pero el colegiado no quiso saber nada de la jugada.

Las ocasiones para los de Nacho Castro llegaron a cuentagotas y sin poner en demasiados apuros a Iván Crespo. La primera para los isleños fue en el 18’ con un disparo de Francis Ferrón desde fuera del área que el meta local atrapó sin excesivos problemas.

Esta ocasión hizo que los visitantes se desperezaran y empezaran a mirar hacia la portería contraria. Lo intentó Dopico desde fuera del área en el 24’ al aprovechar un error de un central en un control, pero su disparo raso llegó manso a las manos de Crespo. Un minuto después fue Traoré quien desde su casa probó fortuna, aunque no inquietó al guardameta algecirista.

Aunque por unos minutos parecía que el San Fernando tomaba mayor protagonismo, todo fue un espejismo, sobre todo porque el Algeciras sabía lo que quería hacer. Pepe Mena metió el miedo en el cuerpo a los azulinos en el minuto 28 cuando cazó un rechazo en el área tras un saque de esquina. Su potente disparo fue repelido por un defensa isleño bajo palos. No fue la única ocasión clara ya que, dos minutos más tarde, una intervención providencial de Traoré evitó que Álvaro Romero se plantara solo ante Perales.

El primer tanto de los locales ya se rumiaba y no tardó en llegar. Fue en el 33’ cuando Tomás Sánchez se deshizo de Agüero para poner un preciso centro que Ferni solo tuvo que empujar ante la pasividad de los centrales isleños.

El tanto local no consiguió activar a un San Fernando que no fue capaz de meterle una marcha más a su juego. De hecho, fue el Algeciras quien buscó ampliar distancias en el marcador. Lo hizo con un disparo de Ferni que dio en la espalda de un defensa en el 40’. Posteriormente, en el 43’, una magnífica arrancada de Álvaro Romero no supo aprovecharla Roni. Al borde del 45’, Ferni mandó fuera una dejada de Álvaro Romero.

Nacho Castro no supo agitar a los suyos en el descanso para proponer algo diferente. Todo lo contrario, ya que el partido prácticamente se acabó a la vuelta de los vestuarios. Fue en el 51’ cuando el Algeciras consiguió ampliar una distancia que ya fue insalvable. Un balón en largo de Álvaro Romero lo supo recoger Roni para plantarse ante Perales, que esperó que Romero llegara al área para devolvérsela en una posición franca para solo tener que empujar el balón al fondo de la red.

Los azulinos despertaron por unos minutos e, incluso, tuvieron la oportunidad para volver a meterse en el partido. Fue Juanmi Callejón quien con un testarazo de cabeza en el minuto 62 puso en apuros a Crespo, que evitó el 2-1 con la ayuda del palo.

Pero aquí se acabaron las posibilidades de los isleños. Y es que la indolencia, unida a la mala suerte, de la defensa azulina provocó que el 3-0 subiera al electrónico. En el 67’, una serie de rebotes entre Álvaro Romero y Crespí acabó con Perales metiendo el balón en su propia portería.

Los cambios de Nacho Castro, que llegaron muy tarde, no consiguieron ni que el San Fernando tuviera la más mínima opción de marcar el gol de la honra, mientras que el Algeciras se dedicó a contemporizar hasta el final.