El San Fernando, ser o no ser en Linares

Ser o no ser. Lo isleños llevan, prácticamente toda la temporada, inmersos en finales y casi todos los partidos que ha disputado, sobre todo desde navidades hasta la fecha, han sido trascendentales en sus aspiraciones. Pues el de Linares no va a ser menos. Los de Jovan Stankovic se juegan, casi toda la temporada, en 90 minutos y no les queda otra opción que conseguir la victoria en Linarejos para lograr alimentar el sueño de poder disputar los play-offs de ascenso a Segunda A.

Lo que ocurre es que el equipo de Alberto González se encuentra a un solo punto de certificar, matemáticamente, su gran éxito y conseguir el pasaporte para dichos play-offs. La campaña del rival del San Fernando ha sido para enmarcar, pero es que en esta segunda fase cuentan sus partidos por victorias y han conseguido derrotar a los isleños en el Iberoamericano, a los algecireños, en su feudo y al Sanluqueño en El Palmar, inmaculados persisten en la primera posición de la clasificación, con el objetivo ya casi en la mano.

Estas dos circunstancias, es decir las necesidades de los de La Isla y la tranquilidad de los jiennenses pueden hacer del partido un vibrante encuentro, donde, por lógica, los que tengan que arriesgar sean los de San Fernando, necesitados de dar continuidad a la victoria del pasado domingo ante el Betis Deportivo, y seguir sumando para seguir soñando.

El equipo isleño, de todas formas, ha trabajado durante la semana a conciencia para conseguir devolver la moneda al cuadro de Alberto González que, recordemos, se llevó la victoria del Iberoamericano de Bahía Sur en el tiempo de descuento en un partido que tuvo la polémica de la suspensión, en primeras instancias, por el covid que padecieron varios jugadores linarenses y que se jugó un miércoles por la tarde en el que ha sido, sin duda alguna, el peor encuentro de los isleños en esta segunda fase de la competición.

En el aspecto meramente deportivo, no parece que en el once inicial haya muchas novedades con respecto al que consiguió la victoria el pasado domingo y desde el seno de la plantilla azulina se ha lanzado, concretamente uno de los hombres más carismáticos del equipo, Hugo Rodríguez, un mensaje de 'es cuestión de creer' en un bonito vídeo que ha editado la entidad azulina.

Por eso, da la impresión de que los jugadores del San Fernando están más que mentalizado que se juegan en la tarde de hoy gran parte de una temporada que, hay que recordar, tenía como objetivo el clasificarse para la Primera RFEF y ese objetivo se cumplió hace varias semanas, por lo que, todo lo que se consiga a partir de ahora es una recompensa al trabajo realizado.

Otro dato a tener en cuenta en el partido es que se disputará a puerta cerrada ya que el elevado número de contagiados con el Covid en la ciudad hace que la alarma no permita la presencia de aficionados en las gradas, situación que favorece claramente a los pupilos de Stankovic porque por todos es conocido que la afición del Linares, en su estadio, empuja de lo lindo y apoya de manera incondicional a su equipo.

Todo está listo para ser o no ser, para reforzar aún más el proyecto, para dar la primera de las tres campanadas que tendrán que dar los isleños para conseguir el objetivo de dar continuidad a la temporada dentro de tres semanas, cuando se acabe la liga regular. En Linares, el ser o no ser.