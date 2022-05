El San Fernando cae en Linares (3-0) con una imagen penosa

No da pie con bola. El San Fernando volvió a ofrecer la peor de sus imágenes, continúa con su racha negativa donde solamente ha sumado tres puntos de los 24 últimos disputados y, lo que es peor, no tiene en un futuro inmediato visos de cambiar una dinámica que empieza a ser preocupante y que tiene en alerta a toda la familia azulina.

Ante el Linares (3-0), volvió a caer de manera clara, fue goleado y disputó un partido de impotencia, donde no estuvo, en ningún momento al nivel que se espera de un equipo que ha hecho de las delicias de los aficionados en un tramo muy amplio de la temporada.

San Fernando no estuvo, ni por asomo, en la primera mitad donde, prácticamente no existió en ninguna de sus líneas. Los de Nacho Castro fueron imprecisos en defensa, poco consistentes en el centro del campo y nulos en ataque, tal es así que no llegó, en ninguna ocasión, en los primeros cuarenta y cinco minutos de juegos a las inmediaciones de Razak.

Y es que los de Alberto González salieron como están acostumbrado, a comerse al rival, a ser superiores, a crear las ocasiones precisas y preciosas para desestabilizar el partido, para meterse al rival, y al partido, en el bolsillo. Y los isleños, ante el empuje no supieron reaccionar de ninguna de las maneras.

Es poco entendible que un equipo que mandaba en los partidos, que creaba innumerables ocasiones de gol, que presionaba al rival en campo contrario y creaba tanto peligro hay cambiado radicalmente y la primera parte que ofreció en Linarejos parecía más bien la de un equipo hundido, que no tiene opciones ni de salvar la categoría, que no transmite nada y que va a la deriva.

Con esto, lógicamente, las jugadas de peligro llegaron del lado local que ya en el minuto 2 avisaba con un centro de Copete al que no llegaba ningún rematador mientras que la pelota se paseaba por delante de Perales.

Insistieron los de Alberto González que en el 11 contaban con su segunda gran oportunidad en un saque de esquina que remataba Fran Lara para que el balón se fuese fuera por poco. Era el aviso definitivo del primer tanto que tenía, y debía, de llegar en el 13, en un nuevo saque de esquina, en un nuevo despiste defensivo y en el acierto del mejor jugador azulillo en la primera mitad, Carnicer que remataba en la frontal del área chica para anotar el primer tanto del Linares.

Parecieron reaccionar los de La Isla, pero lo hicieron de manera timorata y el partido quedaba en un dominio total de los de azul y blanco local ante una casi pasividad de los que siempre van de azul y blanco y fueron de verde y negro.

Rebasada la media hora de juego llegaron los mejores minutos locales ya que en el 35’ Fran Carnicer volvió a obligar a Perales, en el 37 un centro de Carracedo era rematado por Etxaniz y el balón se iban alto, en el 39 era Copete, tras una extraordinaria jugada de Fran Carnicer el que disparaba con toda la intención del mundo lejos del alcance de Perales, pero el cuero no encontró puerta.

Cuando la nefasta primera parte parecía terminar con un resultado corto tras los méritos de uno y otro llegó, en el descuento de la misma, el segundo tanto del equipo local. Un balón interior sobre Etxaniz en posición legar era despejado en la frontal del área con la cabeza por Perales y el rechace, que cayó en el más listo de la clase lo recogió Copete para, de una gran vaselina anotar el dos a cero que, prácticamente cerraba el partido.

La única esperanza posible en la segunda parte era la de marcar un tanto que metiese al equipo azulino en el partido, pero es que los isleños ni siquiera llegaron a vislumbrar tal acontecimiento, es más la segunda parte comenzó con la misma tónica en la que terminó la primera. Al Linares solamente le hacía falta ir al tran-tran para no perder la cara del encuentro y los isleños no encontraban, en ningún momento la manera de inquietar a los de Alberto González.

Así, en el 50 Copete volvió a tener en sus botas la ampliación de la ventaja, pero su disparo se fue alto, mientras que en el 51’ llegaba el primer chut, lejano y sin peligro, del equipo azulino en todo el partido a cargo de Sergio Cortés. Meléndez, en el 55’ pudo ampliar la ventaja local, pero su disparo se fue alto y en el 57’ llegó la única oportunidad de los isleños en todo el partido en una pared entre Rodrigo y Juanmi Callejón que terminó con disparo de este a las manos de Razak en la única ocasión en la que tuvo que intervenir.

A la hora del partido llegó la sentencia definitiva. Y llegó con un nuevo despiste defensivo a la salida de otro córner sacado en corto sobre Carnicer que centró al segundo palo donde Fran Lara, libre de marca, terminaba con las pocas aspiraciones que tenían los isleños.

Hasta el final, nada de nada. Dominio total local, el San Fernando sumergido en una falta terrible de ideas. Ocasiones para Marc Caballé, Carracedo y Hugo Díaz que desbarató Perales y las sensaciones de que a este equipo se le está haciendo eterno el final de temporada de una manera sobresaliente.

Cinco puntos por encima del descenso a falta de nueve por disputar, el conjunto de La Isla recibirá el próximo fin de semana a un Algeciras que tiene opciones de meter la cabeza en la fase de ascenso.