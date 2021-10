SailGP en Cádiz: Cardona espera que "la presión extra de estar en casa nos dé ese plus para ganar"

El equipo español de SailGP que compite en Cádiz el fin de semana del 9 y 10 de octubre cuenta en sus filas con el menorquín Joan Cardona, bronce en la clase Finn en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cardona es uno de los grinder del conjunto español, con la función de manejar los molinillos que controlan los cabos para izar la vela, virar o trasluchar. Una labor de una enorme exigencia física.

El regatista balear no oculta su deseo de empezar a competir en aguas gaditanas. "Llevamos unos buenos días de entrenamiento, hemos dado pasos adelante y estamos con muchas ganas de que llegue la regata", señala a Diario de Cádiz en un breve encuentro en el muelle.

"Estos días extras de entrenamientos nos han venido muy bien. En la prueba anterior, en Francia, competimos bien y nos metimos en la final (tercera posición de España), esperemos que ahora podamos llegar más arriba", expone con ambición el medallista olímpico, que en las últimas semanas "he estado entrenando en casa y eso también ayuda al equipo".

Cardona se siente muy a gusto, con hambre competitiva. "Estamos encantados en la ciudad de Cádiz, muchos no la conocíamos y nos encanta, es una grata sorpresa. La Bahía sí la conocíamos porque hemos entrenado para la vela olímpica en Puerto Sherry, sabíamos que era un sitio idóneo para estos barcos y no está defraudando".

El menorquín espera que España haga un buen papel este fin de semana y aspira a lo máximo. "Venimos fuertes, cada prueba vamos a más, en la última quedamos terceros por una desafortunada decisión en la regata final. Cuando llegas a la regata final (acceden tres equipos) cualquiera pueda ganar".

El equipo es consciente del masivo seguimiento del público. "Va a ser algo increíble, va a haber mucha gente, hay muchos barcos que han reservado entradas". Para Cardona supone "una presión extra que esperemos que nos dé ese plus para poder ganar".

El regatista español no le asusta la presión. Todo lo contrario y explica el motivo. "Me gusta sentir que cuando tienes esa presión tienes que sacar lo máximo de ti y de momento lo he conseguido, esperemos que el equipo en conjunto también lo pueda hacer".

Sobre el agua puede suceder cualquier cosa. "Cada evento gana uno, y el que gana queda último en el siguiente, está todo muy apretado y no me atrevería a dar favoritos", explica Cardona, que tiene muy claro que "hay que tener el mejor fin de semana para ganar. La victoria se puede decidir por detalles, por cualquier mínima decisión".

La velocidad que el catamarán toma en el agua (cerca de los 100 kilómetros por hora) "es una sensación diferente", subraya el balear. "Al principio vas diciendo qué guapo y divertido y después dices que esto empieza dar miedo e impone, pero es algo increíble".

Pese a su juventud (23 años), ya tiene atesora experiencia en la materia. "Llevamos haciendo esto un tiempo desde la Copa América juvenil de 2017 y como todo en la vida al final te acostumbras. Eso sí, cuando viene alguien nuevo alucina con los barcos".

Cardona dice que la SailGP "es un algo único y este fin de semana no hay nada mejor que dar un paseo por Cádiz, habrá un ambientazo, y ver gratis una prueba espectacular".