Sabor agridulce en el balance del filial del Cádiz CF

La segunda vuelta es la mejor lectura para el Cádiz B 2021/22. Sus números en esa mitad de temporada evitaron el batacazo que habría supuesto el descenso a Tercera RFEF e incluso le permitieron soñar con lo imposible a falta de dos jornadas. Este dato pone de relieve la debilidad de muchos equipos del grupo -salvo el Córdoba, que ha marcado la diferencia, Mérida y Ceuta- y la sensación de que era una temporada para vivirla con más calma en el filial amarillo, que anduvo casi siempre 'bailando' sobre el cuchillo de la zona baja.

El final de Liga resultó destacado para ahuyentar fantasmas aprovechando un calendario que sonreía a los de Alberto Cifuentes. Equipos casi desahuciados no fueron rival y ayudó a sumar hasta ser el tercero mejor de la segunda vuelta. Lo dicho, la clave para evitar un palo inesperado en el filial del Cádiz CF.

Tanto fueron cambiando las cosas en la competición que hasta los goles acabaron por llegar en un equipo, el cadista, con poca pegada durante los dos primeros tercios de la campaña. Esa puntería ha llegado con aire fresco, con gente como los juveniles Paco Cantal- cuesta entender lo que tardó Cifuentes en confiar en él para que tuviera continuidad- o Dani García. Esa falta de gol provoca que los principales anotadores hayan sido Chapela y el defensa Raúl Parra, ambos con cuatro tantos. Con muchos menos minutos y oportunidades, el juvenil Dani García acertó en tres ocasiones con la portería rival.

✨Un futuro más presente que nunca 💛💙 pic.twitter.com/DIXm7l1PjM — Cádiz CF ‘B’ - Cantera (@Cadiz_CFCantera) May 26, 2022

Hay que poner de relieve el mérito de dar forma a un grupo prácticamente nuevo tras el adiós de uno de los mejores ciclos del Cádiz B, el del histórico ascenso a Segunda División B y la permanencia en esta categoría, fruto del trabajo de Mere y Pavón. A Cifuentes le tocaba empezar casi de cero con muchos fichajes y apuestas de la casa procedentes del Balón senior y el juvenil A. Tocaba tirar de paciencia, aunque el técnico no tuvo durante muchas jornadas patrón de juego ni un once tipo. Señalar que han debutado un total de ocho promesas: Nando, Kikín, Curro, Dani García, Gabri Penda, Moussa, Curro y Paco Cantal, además de que Álvaro Bastida y Kensly se han ido haciendo fuertes en el segundo equipo del Cádiz CF.

En una comparativa con los otros cuatro grupos de Segunda RFEF, apuntar que el Cádiz B ha sido el quinto mejor filial de la categoría igualado en la posición con el Leganés B.

En cuanto a las apariciones por el primer equipo -aunque fuera únicamente como convocados- hay que nombrar a Víctor Aznar, Juan Flere, Raúl Parra, Genar, Álvaro Bastida, Iván Chapela y Pedro Benito, quien ha terminado la campaña en el San Fernando (Primera RFEF). Por cierto, de sombrerazo el encuentro de Parra frente al Barcelona en el Camp Nou.

💛 El filial cerró la temporada con su quinta victoria consecutiva.⚽️ @ddanigarcia6 📺 Puedes ver el resumen del #CádizBAntequera en: https://t.co/xjB808u4xx📹 @footters pic.twitter.com/mXZgTz4lGU — Cádiz CF ‘B’ - Cantera (@Cadiz_CFCantera) May 16, 2022

La temporada 2022/23 es el próximo objetivo del Cádiz B y Cifuentes, y ya no valdrán justificaciones si el equipo no tiene desde el principio un patrón de juego y la capacidad de estar en los puestos nobles. A un filial se le exige resultados en un segundo plano cuando lo primero es la formación, pero no cabe duda que el crecimiento de jugadores jóvenes es más adecuado en la competencia de los puestos altos y la exigencia de logros deportivos.