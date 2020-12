En Rota, nuevo empate de un Conil sin puntería (0-0)

El Conil no acaba de arrancar. La visita al Navarro Flores de Rota no trajo nada nuevo ni diferente a lo que viene ocurriendo desde que dio comienzo la temporada. Otro empate, el quinto, y cada vez una sensación más intensa de que al juego no le acompañan los resultados.

La derrota del anterior fin de semana en Los Barrios obligaba a dar un paso al frente. No había más remedio que salir con la intención de sumar de tres en tres para no meterse en problemas. Los jandeños lo tenían claro y cumplieron su guión tal y como tenían previsto. Pero las cosas no salieron según lo entrenado.

De hecho, aunque el cuadro verderón puso la posesión del cuero, acaso por su condición de local, los amarillos generaron peligro suficiente para vencer, pero la falta de acierto en el remate empieza a ser preocupante.

En la primera parte, los pupilos de Lázaro Canto optaron por frenar el ímpetu del rival con una buena colocación. Mantener el tipo, con orden y disciplina defensiva, bastó para oponerse con solvencia a un Rota que no supo traducir la posesión de la pelota en ocasiones de gol. Un dominio que no fructificó en nada. Lo cierto, en todo caso, es que el Conil tampoco gozó de oportunidades a la contra. Bueno, ni en las transIciones ni de ningún otro modo.

En cambio, en la segunda parte el conjunto de La Janda dio un pasito adelante y creó tres ocasiones claras al contragolpe en las que faltó definición, una constante ya en lo que va de campaña.

El remate de Cristian Tejero que se estrelló en el larguero resume la falta de puntería de los conileños, que merecieron más en este segundo tiempo pero no fueron mejores en la principal suerte del fútbol, el gol.

Por su parte, el Rota sólo pudo desnivelar la contienda en una ocasión, un cabezazo de Luis Lara que blocó abajo Fran.

En líneas generales, lo cierto es que el Conil ofreció una grata imagen a su paso por el Navarro Flores. Trabajó desde el pitido inicial hasta el último momento con fe, con confianza, trató por todos los medios de sacar los tres puntos, pero no hubo manera.

Quizás por todo ello, el entrenador de los jandeños, Lázaro Canto, se muestra tranquilo. Lo que ve en los suyos no se corresponde con lo que dice la clasificación, en la que el Conil precisa el triunfo como respirar para dar un salto. “Creo en el equipo, en el trabajo que estamos haciendo. Seguro que pronto llegará la victoria”.