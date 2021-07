Roberto Aguilar se pone en cabeza del Campeonato Ibérico de Optimist

Jornada redonda en Puerto Real (Cádiz) el viernes 23 de julio para el segundo asalto del Campeonato Ibérico de Optimist que se celebra en el IX Trofeo de Verano Almirante Cervera, uno de los clásicos del verano gaditano al que concurre la mejor cantera nacional.

Una jornada más, el viento de poniente fue de menos a más, subiendo de 6 a 12 nudos de intensidad a lo largo de las tres pruebas disputadas entre la ciudad y la Isla del Trocadero en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz.

Con la cuarta prueba llegó el primer descarte y eso ha permitido a algunos aspirantes escalar posiciones. No ha sido decisivo para el regatista del CNM Benalmádena Roberto Aguilar, a quien con dos nuevos tantos, el descarte de un segundo le vale para distanciarse un poco más desde del primer puesto al que accedía desde el inicio de la jornada. El de Benalmádena suma ya cuatro victorias y llega líder a la final con cuatro puntos de renta sobre el joven Carlos Carrasco del CN Puerto Sherry.

Carrasco no solo mantiene el primer puesto de la categoría Sub 13 sino que sube un peldaño hasta el subcampeonato absoluto, valiéndose de un primero y un segundo en su grupo. En su caso el descarte del quinto que anotó en la tercera prueba sí fue necesario para saberse segundo y meterle tres puntos al balear Sean Sadler, segundo Sub 13 y tercero absoluto. Con los mismos puntos, el cuarto puesto es para su compañera de equipo Martina Gomila, a quien un séptimo inicial le ha acabado por pesar demasiado sin que el tercero y sexto después le hayan valido para mantenerse en el podio.

La balear sí conserva el primer puesto entre las niñas Sub 16 distanciándose de sus inmediatas rivales. Con tres puntos más le sigue el portugués Miguel Sousa que sube hasta el quinto puesto y tercer Sub 13, gracias a una buena jornada y la posibilidad de deshacerse de un quince del día anterior. Con los mismos puntos, el sexto puesto es para el regatista de Santa Pola Ramón de la Serna con el que comparte objetivo en el podio Sub 13 por lo que la de mañana será una jornada decisiva entre ambos.

La mala suerte se cebó el viernes con la balear Amalia Coll que perdía el segundo puesto absoluto al que llegó tras ganar las dos primeras pruebas del día, tras anotar un 17º en el último recorrido que a pesar de descartar le obliga a bajar hasta el décimo primer puesto ya que acumula otro pinchazo. La visitante sí conserva el liderato Sub 13 femenino y el sábado tiene otra oportunidad de volver a meterse en el top10. Entre los Sub 11 se pone en cabeza el alicantino Eduardo Navarro, mientras la regatista del CN Sevilla, Mercedes Medel, es ahora segunda tras una jornada en la que las cosas no han salido como esperaba.

El sábado se disputarán las tres pruebas finales y a la vista de cómo están las cosas, dependerá de la actuación de todos los aspirantes para acabar definiendo los diferentes podios. Tras la regata se celebrará la entrega de trofeos en las instalaciones del CN El Trocadero.

El Campeonato Ibérico de Optimist, IX Trofeo de Verano Almirante Cervera, I Copa Desing 3, es una regata organizada por el CN El Trocadero de Puerto Real y cuenta el patrocinio principal de la empresa local Desing 3, y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación de Cádiz, las Federaciones española y andaluza de Vela, el Consejo Superior de Deportes, la Secretaria nacional de la clase Optimist -AECIO- y la firma Nautisurf.