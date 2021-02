Recital español en las finales de caballos jóvenes del Circuito del Sol

A media mañana del miércoles ya conocíamos los ganadores de la final de los caballos de 5 años. Inmejorables los resultados de los binomios españoles, seis lograban pasar al desempate y finalmente España se quedaba con la primera y segunda plaza de una final muy reñida. Buen día para la hípica nacional en las Dehesa de Montenmedio.

Un total de 47 caballos han salido a disputar su primera final en una jornada complicada debido al fuerte viento con el que ha amanecido Vejer de la Frontera. A pesar de ello, los más jóvenes han demostrado sus capacidades con 19 binomios clasificados para el desempate. A excepción de Aniek Diks y “Landreau” que han decido no tomar parte del Jump-Off, 16 caballos terminaban con un doble cero. Un magnífico tiempo de 26.95 segundos proclamaba ganadora de la final de 5 años “Cholita JFC” yegua torda que su propio jinete Javier González Fraga ha visto nacer en su casa. Pero no es el único caballo creado por Javier con buen resultado, “Sonic JFC” terminaba en quinto lugar con dos magníficos recorridos y una evolución muy positiva de 6 ceros contra 8 salidas a pista. “No puedo estar más emocionado. Para mí ya suele ser difícil ganar alguna prueba aquí en el Sunshine Tour y este año ya llevo cuatro pruebas ganadas. Dos en la pista principal, que siempre hacen más ilusión, otra de 5 años y ahora la final de 5 años, ¡súper bien! Además, con “Cholita” y “Sonic” ambos criados por mí. Más contento no puedo estar.

Sobre el recorrido, Javier dijo: “Sabía que iba a haber muchos ceros porque en este tipo de pruebas en las que no se pueden poner grandes dificultades, ganaría el más rápido del desempate. Con “Sonic” intenté hacer trancos de menos en cada calle, él es un caballo muy grande. Cuando Mariano me batió pensé que lo tenía complicado con “Cholita” porque es una pista grande y caballos más pequeños como mi yegua lo pasan peor…pero, arriesgué en una vuelta en la que vi opciones, fui a por la primera distancia y ¡gané!”

El segundo clasificado en esta final es el murciano Mariano Martínez Bastida. A pesar de llegar a Dehesa Montenmedio la pasada semana, Mariano lograba clasificarse para esta final que finalmente le ha dado su merecido lugar a “Sherlock”, caballo de deporte español (CDE), criado y propiedad de Luis Álvarez Cervera que Mariano empezó a montar en enero. De él Mariano destaca “lo flexible y limpio que es. Transmite muy buen feeling. Ha debutado aquí y con muy buenos resultados”

En tercer lugar, un silla francés hijo de “Diamant de Semilly” y madre por “Baloubet du Rouet”, “Gilly Express DKS” que en 8 recorridos disputados en estas semanas, 7 han terminado sin acumular puntos de penalización. Su jinete Manuel Thiry, belga de 32 años monta para las cuadras de Gregory Wathelet.

Los 6 años disputaban su final en la pista de hierba Guaraná donde ya ayer pudieron poner a prueba a sus caballos con un recorrido técnico. Un gran número de binomios, 87 en total, daba lo mejor de sí para hacerse con la final que finalmente, por escasos segundos, lograba “Crystal Clear North Star” de Gaj Riossa. “Crystal Clear North Star” “es una yegua de 6 años hija de “Christian” por “Cordalme”. Nació y se crió en Eslovenia con unos amigos, la familia Pantelič. Cuando tenía tres años me la enviaron a nuestra cuadra Riossa Stables en Holanda y poco después la compramos. Tiene mucho carácter y es una luchadora en la pista. Creo que tiene un gran futuro por delante”.

Por detrás “Aequitus VH Bergerhof Z” de Jane Richard Philips y tercer clasificado el jinete español patrocinado por Suzuki, José Fumero con “Double R Coltaire”. De nuevo un caballo de deporte español (CDE) en el podio de los jóvenes en estas finales “El caballo es criado en Asturias en la yeguada Doble R que pertenece a Fran Rodríguez y Jorge Juárez. Cuando era joven lo vendieron a Portugal a Marina y Antonio Frutuoso de Melo y a finales de los 4 años lo volvió a comprar doble R y me lo mandaron a aquí al Circuito con 5 años. Estaba muy verde pero saltaba muy bien y decidí comprar el 50%. El caballo hace muchísimos ceros y demostró que también es rápido también. José Fumero destaca de él que “es súper elástico, todavía un poco mirón pero sé que eso le va a hacer un caballo especial. Tiene mucha capacidad. Yo creo que aún no está ni al 40% de lo que puede ser”.

“Sidney”, caballo de Carlos Freudenthal que ahora monta Álvaro González de Zarate y “Kristal’S Beauty B” de Armando Trapote, cuartos y quintos, respectivamente en esta final de 6 años.

El ganador Gag Riossa describía el recorrido como “técnico pero cómodo. Sabía que tendríamos un desempate muy competido y que la rapidez era la clave, pero mi yegua es muy rápida ¡así que nos ha ido todo muy bien!”.

Por fin a las seis de la tarde se conoce al ganador de los 7 años. Como era de esperar los caballos de la amazona holandesa Kim Emmen han destacado por encima del resto. “Astrid’s Lad” superaba en tiempo a “Lady Angeles” con quien Kim mantenía el liderato hasta el momento “Astrid’s Lad es naturalmente más rápido”. Así, como ganador de la final de 7 años se nombraba a “Astrid’s Lad” “caballo criado por Vikki Gosling que espero siga los pasos de su hermana de padre y madre “Blue Angel”, segunda se clasificaba “Lady Angeles” ambos de Kim Emmen y tercera clasificada “Jotage B”, KWPN montada por la amazona de Scuderia 1918 Giulia Martinengo “la compramos hace dos meses y medio. Nos enamoramos inmediatamente de ella cuando la vimos en videos y la probamos a través de una amiga. Es el tipo de caballo que me va muy bien. Lo tenemos a medias con Scuderia 1918. Estoy feliz con ella, puede saltar tanto en arena como en hierba y su mentalidad nunca cambia, es un autentico caballo de deporte, el típico caballo que todo a todo jinete le gusta. Creo que va a llegar muy lejos”. “Lady Angeles” ya ganó la final de los 5 años en 2019 y Kim espera se convierta próximamente en uno de sus caballos estrella de Gran Premio.

Este jueves dará comienzo el CSI4* con pruebas del Medium y Big Tour. Además, los caballos jóvenes no clasificados tendrán una prueba de consolación para despedir esta primera parte del Circuito. Todas las pruebas están disponibles en directo y diferido en el canal oficial del evento ClipMyHorse.TV. También puede verse en la web y app del Sunshine Tour.