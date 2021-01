Puesta de largo de Varela en el San Fernando

El último futbolista en incorporarse a la disciplina del San Fernando CD, Francisco Varela, fue presentado este miércoles en la sala de prensa del Estadio Iberoamericano 2010 de Bahía Sur, donde compareció junto al director deportivo de la entidad, Alberto Achirica.

De entrada el nuevo futbolista del conjunto azulino se ha referido a la negociación para su llegada a La Isla. "Empezamos las conversaciones a principios de diciembre. Quiero agradecer a Alberto (Achirica) la confianza porque para mí era muy importante en el momento por el que estaba pasando y no dudé un momento venir aquí, y ha sido todo por la confianza que han puesto en mí que es lo que necesitaba en este momento y me hacía mucha ilusión. Hablé con Lolo, que lo tuve de compañero, y me habló muy bien del club y del vestuario".

En cuanto a su estado físico, ha explicado que "llego con muchas ganas y mucha ilusión". "Físicamente me encuentro bien porque he trabajado también aparte del equipo para estar físicamente lo mejor posible para cuando viniera aquí poder dar el 100% desde el minuto uno".

La duración del contrato es hasta final de la presente campaña. "He firmado cinco meses porque es lo que hablamos. Llegamos a un acuerdo. Vamos a centrarnos en estos cinco meses y en el futuro se verá".

Sus primeras sensaciones del vestuario le han llevado a decir que "es un vestuario muy familiar". "Allí, en Portugal, tardé un poco en adaptarme por el idioma pero tenía muchas ganas de volver y encontrarme con un vestuario así, tan animado y tan abierto, lo que ayuda mucho al jugador. Yo soy también así, como persona muy abierta y es muy fácil todo».

En cuanto a sus características como futbolista, Varela ha declarado lo siguiente: "No me gusta definirme como jugador, pero me considero un jugador que le gusta ir al ataque, obviamente sin olvidarse de defender. Con buen balón parado y buen centro lateral".

La derrota más reciente, la del pasado fin de semana ante el CD Marino, le ha llevado a decir que "no he tenido la suerte de ver los partidos anteriores, lo que he hablado con los compañeros es que venían en una dinámica muy buena". "El partido contra el Marino pienso que lo mejor es olvidarlo porque no puede volver a suceder. Hay grandes jugadores y no nos podemos relajar ni un segundo porque cualquiera te pinta la cara", agregando sobre el objetivo del San Fernando que "tengo claro que hoy día, en el mundo del fútbol, hay que ir partido a partido". "Con un objetivo por delante, pero partido a partido con la máxima ilusión y con muchas ganas de sacar los tres puntos. Todos queremos jugar en Segunda, pero ya se verá".

Del entrenador, Jovan Stankovic, ha señalado que "tampoco hemos podido hablar mucho". "Es un equipo que mantiene bien el balón, que quiere ruptura en el último tercio de campo y considero que tenemos gente muy buena arriba, que marca la diferencia en la categoría y tenemos que aprovechar eso", terminando con un mensaje para la afición. "Necesitamos que nos anime cada domingo porque los seguidores serán importantes para conseguir la victoria".