El Puerto Real levanta la huelga y retoma los entrenamientos

La plantilla del Puerto Real CF vuelve a los entrenamientos y el domingo disputará el primer encuentro de la segunda fase (por la permanencia) en la División de Honor frente al CD Ciudad Jardín, en Córdoba. La huelga de la plantilla de jugadores y su cuerpo técnico apenas ha durado una semana. Estos se plantaron ante la entidad verdiblanca debido a los impagos que, en algunos casos, acumulan ya 8 meses.

Pero el club ha alcanzado un acuerdo de última hora con aquellos miembros de la plantilla que aún no han abandonado el barco. La situación económica de la entidad que preside Antonio Bohórquez no ha mejorado. Sigue reclamando al Ayuntamiento que cumpla con los compromisos de pago que se acordaron hace meses, y que no son mas que parte de la deuda que el Ayuntamiento tiene con el club de la Villa, que supera los nueve millones de euros.

Los jugadores y cuerpo técnico se han conformado con un documento de reconocimiento de la deuda que el club va a firmar, incluyendo todos los atrasos y hasta el 6 de junio, fecha en la que está previsto el fin de la competición.

En lo deportivo, la huelga ha pasado desapercibida ya que la semana que han estado de brazos cruzados ha coincidido con el descanso en la competición. Este domingo se retoma con un Puerto Real en los puestos de descenso, el penúltimo en la competición al concluir la primera fase, y convocando a jugadores canteranos que suplan los puestos vacantes tras la estampida de futbolistas del primer equipo.