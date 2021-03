Bohórquez da un último aviso a Amaya: "Si el Puerto Real C.F. se quiebra serás la culpable"

En los últimos tres años el Puerto Real C.F. ha funcionado bien. Ha cumplido con sus propósitos deportivos y económicos, pero ahora la situación es muy distinta. La propuesta de la Junta Directiva para la temporada 20/21 era “apostar fuerte” con el objetivo de ascender a la Tercera División, donde consideran que debe estar el equipo local.

Con la pandemia se han visto reducidos los ingresos de la entidad en lo referente a la taquilla, al no permitirse público en las gradas y no contar con abonados suficientes. Pero sí cuenta con parte de su patrimonio: los 9 millones y medio de euros que, según el presidente, Antonio Bohórquez, “nos debe el Ayuntamiento”.

Desde febrero del pasado 2020 se está incumpliendo el compromiso del Ayuntamiento con el Club, que estaba vinculado a una serie de acuerdos que dependían a su vez de la llegada de un inversor a los terrenos de Entrevías, para la creación de un centro comercial para medianas empresas. Cabe recordar que la parcela de Entrevías la adquirió el Ayuntamiento con la hipoteca del propio Sancho Dávila.

“Se nos dijo que en septiembre ese proceso estaría terminado y en base a él hicimos un presupuesto para la temporada, pero no ha sido así y hemos cumplido la penitencia de tener que decirle a la plantilla que no pueden cobrar”, explica Bohórquez.

El compromiso de septiembre se retrasó a diciembre, y después hasta febrero, cuando se alcanzó un nuevo acuerdo con el compromiso del inversor de realizar los pagos en la primera quincena de marzo, que tampoco se ha cumplido.

El Puerto Real Club de Fútbol adeuda a su plantilla 8 meses de sueldo, y eso ha provocado que los jugadores se planten. Ocho de ellos han abandonado el Club y los que se han quedado tienen el propósito de no seguir entrenando ni jugando hasta que se salden deudas. “Yo respeto la decisión de los jugadores porque llevan razón”, apunta Bohórquez.

Para Bohórquez el Ayuntamiento de Puerto Real y la propia alcaldesa son los únicos responsables de la situación en la que se encuentra el club y manda un ultimátum a Amaya. “Mientras que usted no resuelva este tema, hable con el inversor y me diga qué día está dispuesto a pagar la deuda con el Puerto Real, no retomaremos la senda de la cordialidad y el buen entendimiento”.

Mientras tanto, con la intención de que los jugadores vuelvan a los entrenamientos, el Puerto Real ha preparado un reconocimiento de deuda, con toda la cantidad pendiente hasta el 6 de junio, fecha en la que finaliza la competición. Pero esto, aunque podría ser suficiente para que se levante la huelga, no solucionaría el problema ya que el club precisa de nuevos jugadores para suplir las bajas y recursos económicos para desplazamientos, dietas o arbitrajes.

En la rueda de prensa que Bohórquez ofreció en la ‘Peña La Décima’ para explicar la situación, estuvo arropado por miembros del cuerpo técnico, como el director deportivo, Javi Otero. Este incidió también en la complicada situación del club, en ene incumplimiento de los acuerdos que se habían alcanzado y en el esfuerzo que están realizando los jugadores y el propio Bohórquez. “Si no fuera por ellos el Puerto Real C.F. ya habría desaparecido”, dijo.

Por su parte, el entrenador del equipo, Simón Carro, aseguró que en lo deportivo, la situación actual del club es consecuencia en un 90% de la situación económica, porque “los impagos han hecho mella en la plantilla”, en la que están contados con jugadores juveniles para cumplir las ausencias.

“Es una pena que vayamos a entrenar y a jugar sin ganas, siempre pendiente de si vamos a cobrar. Esto nos afecta mucho y no estamos al 100%. Me da pena que el proyecto del Puerto Real de marcha atrás por un problema que ya debería estar solucionado”, apunto el capitán del equipo, Fran Cortés.

Por último, Bohórquez insistió en que el club no está pidiendo dinero del erario público y le insiste a la alcaldesa que “practique la coherencia y la decencia, y se comprometa a solucionar la situación frente al inversor de Entrevías. Si el proyecto del Puerto Real se quiebra será usted la culpable”, finalizó.