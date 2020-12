Posible once del San Fernando ante la Balona: el equipo isleño se la juega

!No va más señores¡ Hasta el día de hoy podrán leer lo entrenadores del San Fernando y Balona si sus respectivos equipos no salen victoriosos del derbi que el sábado 5 de diciembre, a partir de las seis, disputarán isleños y linenses. Tras el partido, el libro se cerrará para el que resulte vencido y la crisis ahondará de manera excesiva en el conjunto que no salga victorioso del envite.

Será el partido de la temporada, hasta el momento, para Jovan Stankovic y Antonio Calderón porque ambos ya tienen, sobre sus cabezas, la espada de Damocles y una derrota, si la cosa no cambiase en demasía, haría que esta temporada no se sentasen más en el banquillo dirigiendo a sus conjuntos.

Por eso, el partido de hoy tiene tintes dramáticos y a fe que ambos equipos se han ganado a pulso este dramatismo, sobre todo por lo que han sembrado y cosechado en las últimas semanas de competición y desde que se inició la competición doméstica.

Y es que, si el San Fernando tiene un bagaje negativo prácticamente desde que comenzó la Liga, con tan sólo una victoria, un empate y tres derrotas, las dos últimas consecutivas, en las cinco jornadas disputadas. Los albinegros en las tres últimas jornadas no le van a la zaga y solamente han cosechado dos empates y una dolorosa derrota el pasado domingo en Huelva y, lo que es más grave, lleva tres partidos consecutivos sin anotar un solo gol. Esta situación ha encendido la luz de alarma en el seno linense, luz de alarma que ya lleva dos semanas encendida en la familia azulina.

Por eso, el mensaje es claro. Hay que ganar sí o sí, por la vía penal o por la criminal. Como sea, la victoria es fundamental para las dos escuadras, porque es la única tabla de salvación que le queda a dos naves que se hunden irremisiblemente.

En los azulinos, semana ajetreada y convulsa. Bien es cierto que tras la oportunidad dada a Jovan Stankovic el domingo, lo que transmite el club y el cuerpo técnico es tranquilidad y esperanza y que la base primordial de ello es mentalizar a los verdaderos protagonistas, a los jugadores, de la importancia de darlo todo en el choque.

El técnico serbio no podrá contar con tres jugadores que, a priori, parecería complicado desbancar del once inicial. Por un lado, Javi Fernández continúa su recuperación de los problemas de aductores que sufrió en el partido que significó la única victoria cosechada por el momento en Sanlúcar y, todo hace indicar que el central ex del Oviedo, no volverá al equipo hasta el año que viene. Y Omar Perdomo, tres cuartos de lo mismo. Sus molestias en el pubis le obliga a pasar por el quirófano y su participación se prorrogará hasta, al menos, mediados de enero.

El tercer hombre con el que no podrá disponer Stankovic, será Lolo González. El sanluqueño fue expulsado con doble cartulina en el partido ante el Algeciras y tendrá que cumplir un partido de sanción, precisamente el que se disputa en el Iberoamericano ante la Balompédica Linense.

Por su parte, Calderón no podrá contar con el central Carrasco, que ha sido sancionado y con el mediocentro Candela que ha sido operado de menisco de su pierna derecha, así como con el camerunés Wolosso, que todavía no ha debuta con la elástica linense.

No hay lugar para errores, no hay sitio para equivocaciones. No hay tiempo material para la reacción. San Fernando y Balona se juegan el ser o el no ser de la temporada en un derbi que tiene tintes dramáticos, que ya de por sí para tener alguna que otra condena transcurra, como transcurra y donde solamente saldrá vencedor el equipo que logre los tres puntos, porque el empate, tercera de las posibilidades que da el choque, tampoco les vale a ninguno de los dos contendientes. Sin duda alguna, !No va más señores¡.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Perales, Gabi Ramos, Juan Rodríguez, Amelibia, Manu Moreno, Raúl Palma, Sandro Toscano, Biabiany, Hugo Rodríguez, Dopi y Francis Ferrón.

Balona: Nacho Miras, Bryan Barrios, Sergio Rodríguez, Mikel Fernández, Alomerovic, Antoñito, Chirony, Coulibaly, Alex Peque, Luis Alcalde y Pito Camacho o Tato Díaz.

Árbitro: Pérez Peraza (canario).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (18:00).