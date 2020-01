José Luis Teruel, concejal del grupo municipal de Cádiz del Partido Popular, lamenta en una nota de prensa "que se cumpla justo un año de que se aprobara por unanimidad nuestra propuesta para que el equipo de Gobierno articule, a la mayor brevedad posible, una solución para colaborar con la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto en la implementación de asistencia sanitaria de emergencia en los campos de fútbol de Elcano y del Complejo Deportivo Puntales La Paz los fines de semana, como se hacía hasta 2015. Y en ese año no han hecho nada".

El edil popular indica que en las últimas semanas se han hecho notorias las quejas de padres de niños que juegan partidos de competiciones oficiales en esos campos por varios casos de accidentes e incidencias menores, "mientras que el equipo de Gobierno y el responsable de Deportes están, como siempre, desaparecidos y sin contestar absolutamente a nada".

La propuesta que se aprobó en enero de 2019 concretaba que había que reanudar la subvención que hasta 2015 se otorgaba a la Asociación de Fútbol Modesto para que se recuperara la asistencia médica y sanitaria en las competiciones que se desarrollan durante los fines de semana, a lo que se añadió, por enmienda socialista, "hacer extensiva a todas las instalaciones deportivas municipales, durante las competiciones federadas los fines de semana, la implementación de la asistencia sanitaria de emergencia a que se refiere la propuesta".

Los populares lamentan que Podemos "pase totalmente de los acuerdos plenarios, y más aún en algo tan importante como la atención médica de urgencia a niños durante todo el año. No es comprensible que sean los padres de los niños quienes tengan que asistir a sus hijos cuando sufren algún percance en instalaciones deportivas municipales y que no haya ni botiquín. Por no haber, no hay mercromina ni tiritas".