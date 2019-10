Optimismo de Carreño, del Chiclana: "Vamos a quedar entre los seis primeros"

Cristian Carreño es otro de los nombres importantes que han regresado al Chiclana esta temporada. A sus 21 años ya ha jugado en Tercera División, con el Ceuta el año pasado, y los cuatro anteriores se constituyó como un referente del centro del campo en el seno del conjunto blanco. Con Lupi ha aumentado su versatilidad, pues le ha reconvertido a central y es probable que a lo largo de la liga también lo veamos en el carril.

"Es la primera vez que juego en medio de la defensa pero considero que hay que saber desenvolverse en cualquier zona que te pongan. Me encuentro estupendamente como central, aunque en los primeros partidos sí estaba algo más nervioso por la falta de costumbre, porque el central es el último jugador y eso conlleva una responsabilidad que en el medio campo no es tanta", explica.

Afortunadamente tiene al lado a Mochilo, "que es de los mejores de la categoría en esta posición, se aprende una barbaridad con él y estoy súper seguro jugando a su lado. Siempre te aconseja para que lo hagas lo mejor posible".

Carreño se perdió los primeros tres partidos porque "al estar seis meses parado me faltaba ritmo de competición, pero me he recuperado con los entrenamientos y la confianza del míster, tanto a nivel físico como mental".

Como venimos advirtiendo desde el principio de curso, la competitividad en el propio vestuario por ser titular es máxima. "Desde que llegué le dije a Lupi que iba a intentar dar el máximo allí donde me pusiera. Las temporadas son muy largas y siempre es bueno contar con jugadores polivalentes que puedan solucionarte la papeleta en varios puestos según sea necesario, pero la titularidad hay que pelearla siempre y se gana tanto en los entrenamientos como en el desarrollo de los partidos", afirma.

Aunque sigue siendo de los más jóvenes del Chiclana, Carreño no ha pasado por alto el papel que otros compañeros, juveniles aún, están cuajando en la propia línea de la zaga. "Raúl me sorprendió desde el principio por la velocidad que tiene y a Jaime lo conozco de hace muchísimos años y la temporada que está haciendo habla por sí sola", comenta.

Sobre el devenir del conjunto blanco, el chiclanero ve al equipo "bastante bien. Lo único que nos falta es que la pelotita entre y, una vez que eso pase, vamos a disfrutar tanto el equipo como la afición". Y es que, con poco que hagan, los rivales consiguen sacar petróleo en sus enfrentamientos con los del Municipal. "Tenemos muchas ocasiones y parece que el balón no quisiera entrar, mientras que ellos, con casi nada nos marcan. Quieras que no, eso se nota, pero no queda otra que seguir intentándolo", reconoce Carreño.

Sin embargo, está totalmente convencido de que la solución está cerca. "Tengo la confianza en que la gente de arriba tiene calidad suficiente para hacer goles. No hay más que ver los números que tienen Crespo o Pablo en años anteriores. Por eso sé que en cuanto que marquen se van a hartar sumar tantos a su casillero personal y van a destacar en la categoría".

Sobre los errores en defensa, "hay fallos que se pueden evitar o arreglar pero nosotros trabajamos específicamente para mejorar eso. Lupi recalca que no podemos perder la concentración ni un solo momento porque ya hemos visto lo que puede pasar".

Carreño está muy motivado y quiere tranquilizar a la afición. "Les pido que tengan paciencia, que estamos trabajando al máximo y estoy seguro de que los resultados van a llegar. Vamos a quedar entre los seis primeros porque tenemos un equipazo".