Nacho López, un gaditano que con solo 22 años es agente FIFA

Nacho López Camarena es un gaditano con hambre en el mundo del fútbol, con ganas de conquistar el mercado nacional e internacional empezando desde la base de un joven gaditano de 22 años que se va haciendo un nombre en la representación. Una mente privilegiada del balompié que se empieza a ganar la admiración de futbolistas, dirigentes y clubes. Diario de Cádiz tiene la oportunidad de entrevistar al líder de 'NProfile', la agencia que nace desde Cádiz para el mundo.

–¿Cómo empieza esta apuesta por la representación?

–Pues a ver, realmente empieza así sin buscarlo. Porque, bueno, realmente nace después de varios años en contacto con Chisom Egbuchulam, que es una persona de África que conozco en el All Star Nigeria que viene a jugar el Trofeo Carranza en 2016. Me permite, pues, abrirme la puerta y adentrarme al mundo del fútbol. Y es realmente a través suya cuando yo entro y empiezo a formar parte de una agencia del extranjero. Y entonces es en ese primer año, con esa agencia, en ese primer verano de 2019 cuando ya puedo hacer, digámoslo así, la primera operación y puedo empezar a trabajar fundamentalmente el mercado africano y a meterme en el mundo de la representación poco a poco y sin esperarlo.

–Es joven, pero entiendo que un apasionado del fútbol desde niño... Cuénteme su historia.

–Realmente yo desde joven he jugado al fútbol. Aunque he jugado más a fútbol sala, que es muy característico de Cádiz. Pero entiendo que desde bien joven me di cuenta que era poco probable que yo pudiera vivir de ello. Pero pienso que la pasión por el fútbol siempre ha estado ahí y el seguimiento del fútbol también. Yo siempre he seguido al Cádiz, que al final es el equipo de mi ciudad, y desde muy joven creo que hemos podido estar muy vinculado al fútbol.

–¿Cuántas cosas ha tenido que sacrificar para llegar hasta aquí?

–Pienso que muchas, pero fundamentalmente la carrera; la Universidad. Realmente tengo que dejar de lado lo que es la carrera, Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la UCA, porque yo empecé con 17 años en la representación y prácticamente los mercados, tanto el de invierno como el de verano, coincidían con las convocatorias de los exámenes. Entonces llegó un momento complicado hace un par de años cuando decido emprender y, a su vez, también opto por dejar la carrera a un lado. Pienso que es un sacrificio, a día de hoy, pero también considero que de cara a un futuro también podrá ayudarme a diferenciarme. Y otro sacrificio pasa también por el hecho de que al final debo asumir que tengo 22 años, que sigo siendo alguien joven, pero que también tengo que ser responsable en la atención a mis jugadores. Debo hacer un seguimiento de partidos los fines de semana y me fuerza a rechazar el estilo de vida de alguien de 20, 21 o 22 años.

–Dígame las ligas con las que ha trabajado y negociado en los dos últimos años.

–Desde que se crea 'NProfile', establecemos el mercado principal en países nórdicos; Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Y a partir de ahí, pues también hemos trabajado en Japón, donde estuvimos el año pasado. También hemos cerrado cosas en China, en Corea del Sur y, recientemente, en Emiratos Árabes. Y muchos otros mercados, tanto de Europa como el propio mercado español, que no lo tocamos por ahora tan de lleno, pero también estamos vinculados y en contacto con el producto nacional. Yo diría que esto son los principales países, pero hay otros además de los mencionados.

–Según me dicen, tiene usted un gran cartel en Suecia. ¿Cuál es el secreto?

–Nosotros realmente somos conocedores del mercado sueco desde el año 2017, que es cuando Chisom, que es el primer jugador con el que yo tengo la suerte de empezar, comienza su carrera en Europa a través del mercado de aquel país. Eso me permite abrir los ojos y darme cuenta que el mercado sueco es muy interesante para potenciar los jugadores jóvenes allí. Pero fundamentalmente jugadores africanos. Nosotros actualmente estamos trabajando mucho en este mercado. Creo que se están haciendo las cosas bien y nos están dando la recompensa que merecemos. Pero, además, obviamente estamos con la idea de seguir trabajando allí en los próximos años.

–¿Cuál es la operación más difícil o que le haya generado mayor satisfacción?

–Sin duda, la de Frédéric Nsabiyumva por el Västerås. Porque ‘Freddy’ llega a Västerås cuando ese equipo está, a falta de seis jornadas, luchando por salir del descenso en la Segunda División de Suecia; escapar del 'play-out' a Tercera División. Y no solamente tenemos que convencerle o trasladarle que es el proyecto que él necesitaba o que el club necesitaba en ese momento, para seguir relanzando su carrera deportiva, sino que tan solo un año después, tras salir del club el entonces máximo goleador de la liga - Victor Granath se marcha al Halmstad - el Västerås consigue veintisiete años más tarde el ascenso a Primera División de Suecia. Y lo alcanza siendo Freddy el jugador más destacado de la plantilla, el mejor defensa del año en Suecia y permitiéndonos también darnos a conocer en el club, en el mercado sueco y pudiendo traer dos jugadores más a ese mismo equipo el verano siguiente, Ibra Diabaté y Aly Coulibaly. Así que, sin duda, creo que esa ha sido la operación que más ha costado en un principio, por lo que era llevar a Freddy a un equipo que estaba para evitar el descenso. Pienso que un año después ha dado sus frutos porque este club ha hecho historia, siendo Freddy el jugador más destacado de la plantilla.

–La agencia, siendo española y gaditana, apunta más al mercado internacional. ¿Hay algún motivo para ello?

–Yo creo que al final el mundo en general está cada vez más globalizado. El fútbol, igual. Entiendo que a día de hoy hay talento en todos los países. Seguramente en España no se siga tanto el mercado internacional, el fútbol internacional, pero al final creo que también es un valor añadido que tenemos nosotros y una diferencia con muchas agencias españolas que, en su gran mayoría, están centradas en el mercado nacional. Entonces nosotros creemos que hay mucho talento más allá de nuestro país. Lógicamente no descartamos trabajar en España, pero creemos que debemos tener la mente abierta para poder ser capaces de hacer cualquier operación en los mercados que se nos pongan por delante.

–¿Le da vértigo estar al frente de un proyecto tan ambicioso?

–No. Realmente es difícil muchas veces plantearse este proyecto con 20 años por parte de alguien que está empezando. Pero al final yo creo que también he sido capaz de naturalizarlo mucho y de hacer de esta agencia gaditana, de este proyecto y de este emprendimiento, el proyecto de mi vida. Entonces, al final siento que estamos preparados para esto, que obviamente nos queda mucho por seguir equivocándonos, aprendiendo y mejorando, pero al final vértigo no noto. No siento que lo tengamos por lo que venimos haciendo.

–Como gaditano, ¿no ha sido posible cerrar algo con el Cádiz CF?

–Hasta ahora no. Sí que hemos estado en contacto con el club. Desde el primer momento nos han tratado muy bien. Creo que siempre que hemos contactado con ellos nos han abierto las puertas y nos han recibido con respeto y seriedad. Al final nosotros estamos ahora enfocados seguramente en un mercado y un perfil de jugadores que no se adaptan a lo que ellos buscan y hasta el momento no se ha podido dar esa posibilidad de darles un perfil determinado. Pero por supuesto que, como gaditano, sigo todos los partidos del Cádiz. Seguimos también, no tan de cerca como nos gustaría por el momento, la cantera cadista y provincial. Igualmente creemos que siendo de aquí y queriendo estar aquí en un futuro, pues tendremos la posibilidad de trabajar, más pronto que tarde, con el Cádiz.

–¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos de cara al futuro?

–Entiendo que al final es seguir aprendiendo y creciendo día a día. Seguir experimentando cosas únicas y diferentes que siempre nos da esta profesión. El hecho de poder viajar a países diferentes, conocer otras culturas, sentarte con personas de países diferentes, estar en negociaciones serias, tener en tus manos parte del futuro de jugadores, entrenadores y clubes… Pienso que todo eso te da una experiencia superior a otras cosas que a lo mejor no están a nuestra disponibilidad en Cádiz. Entonces analizo que el objetivo, a día de hoy en el corto plazo, es el de seguir experimentando y creciendo con mercados en auge que nos permiten marcar la diferencia. En este sentido, uno de los objetivos que también tenemos en mente es el de poder continuar desarrollando el seguimiento de jugadores en el mercado africano. Creemos que hay mucho talento allí. Tenemos una red de contactos que hemos podido desarrollar desde que empezamos. Y creemos que no solamente es un proyecto deportivo, sino que también es un proyecto social; de respeto y velar por los valores de nuestros representados.