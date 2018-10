Muguruza se queda sin final

La española Garbiñe Muguruza no pudo acceder a su tercera final de la temporada al caer en una ajustada batalla ante la china Wang Qiang en el torneo de tenis de Hong Kong.

Muguruza, número 13 del ranking, luchó durante dos horas y 40 minutos antes de caer por 6-7 (5-7), 6-4 y 7-5. Wang se enfrentará hoy en la final a la ucraniana Dayana Yastremska, que batió a la china Zhang Shuai por 7-5 y 6-4.

"Ella jugó muy bien todo el partido, especialmente en los momentos importantes", analizó Muguruza, que busca recuperar las buenas sensaciones en el final de una temporada difícil. "Me voy contenta porque me he sentido jugando bien. Me voy con un buen sabor de boca", comentó la campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

A Muguruza le espera ahora un nuevo reto en Luxemburgo.