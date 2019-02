Memorias de Manuel Baena, un soñador

El fallecimiento durante la madrugada del miércoles de Manuel Baena Liberato, vicepresidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas y del Club Marítimo Gaditano La Caleta, ha sido muy sentido por el mundo del deporte de la capital gaditana. Sus hazañas durante décadas como practicante de la pesca submarina y organizador de competiciones merecen un buen repaso y para ello qué mejor que recoger el relato que elaboró él mismo en julio de 2018 con el titular "Memorias de un soñador", hecho público meses más tarde con ocasión del Campeonato de España de clubes de ese año, organizado en Cádiz como homenaje al gran deportista que fue.

Desde muy temprana edad, me enamoré del mar de Cádiz, y a partir del verano de 1966, conseguí mi primer equipo, comprado en almacenes el siglo en Cádiz, y que constaba de unas gafas Bali, un tubo de caucho y un par de aletas Costa Brava de la casa Nemrod.

Desde el primer día que vi los fondos de mi querida Caleta, quedé maravillado, de su colorido y la cantidad de vida que había en aquellos tiempos.

Más tarde, en el verano de 1968, un grupo de amigos, decidimos entre todos comprarnos nuestro primer fusil, una carabela de la casa Nemrod de una sola goma, con la que pescábamos sin trajes y que debido al frío mis amigos no duraban ni media hora, pero cuando me tocaba a mí, duraba más de una hora, tirándome piedras para que me saliera. Era tan grande la afición que tenía que salía del agua con media hipotermia, pero orgullosos de las capturas que realizaba.

Fue en ese año 1968 cuando me di de alta en el Club Marítimo Gaditano La Caleta, y entré a formar parte de un reducido grupo de compañeros en la sección de actividades subacuáticas, donde escuchaba maravillas de pescadores como José Armada Cobos, Ricardo Curiá Santos y sobre todo del que sería mi compañero durante muchos años, Antonio Rodicio Mera, todos desaparecidos a día de hoy.

Hice una gran amistad con su delegado, Antonio Reina Reina, que a la postre fue mi maestro y el que me inculcó el gran amor por organizar campeonatos de Pesca Submarina y excursiones a Tarifa, paraíso de las aguas claras, donde pasé momentos que jamás olvidaré.

En 1970 me federé por primera vez, y aún, a día de hoy sigo fiel a mi cita cada año, desde hace ahora 48 años.

En 1973 participé en mi primer campeonato de Pesca Submarina, en aguas de Tarifa, en la zona conocida como Punta Paloma, donde hice un sexto puesto de casi 40 participantes, y pude quedar mucho mejor, pues había una cantidad exagerada de pesca, pero no estaba acostumbrado a las grandes corrientes que hay en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Ese mismo año participé en un abierto en Cádiz y en el provincial, quedando en los dos en tercer lugar (el de Cádiz en la laja de la garita y el provincial en Zahara de los Atunes junto al cabo García), ambos nadando ya que por aquel entonces no teníamos embarcación.

En la primavera de 1974 el Presidente del club Caleta, Rafael Carreira, me propuso que fuera yo el nuevo delegado de la sección de Actividades Subacuáticas por la retirada de mi buen amigo Antonio Reina, a lo que dije que sí, estrenándome ese año con un campeonato de Andalucía, en el que además, participé como pescador, quedando en cuarto lugar, en dos mangas, una en la punta del sur de la Caleta y la segunda en los Bajos de León. Esta fue la primera vez que pesqué con embarcación.

A partir de aquí, seguí participando muchos años más, hasta el año 1987, logrando a lo largo de esos años puestos de mucha relevancia, consiguiendo dos segundos puestos en 1981 y 1982 y por fin un campeonato de Andalucía en 1985, participando en esos años en cuatro nacionales, celebrados en Almería, San Vicente de la Barquera, Avilés y Ceuta.

A partir de 1988 dejé la competición y pasé sólo a organizar campeonatos para mi club, La caleta, dedicándome exclusivamente a dirigir la sección de mi club tanto en pesca submarina como en escuela de buceo, aunque seguía pescando alcanzando los años de mayor nivel.

Todos los años realizábamos los campeonatos provinciales que se hicieron clásicos en nuestra entidad, así como un regional de vez en cuando.

Siempre recordaré con mucho cariño los regionales de 1990 y 1999 que fueron extraordinarios con una participación masiva de todas las provincias de mi Andalucía, y en la que las administraciones se volcaron económicamente, además de nuestra Federación Autonómica.

En Noviembre de 1996, empecé a formar parte de la asamblea de la Federación Andaluza por el estamento de jueces y árbitros por Cádiz, todo un honor poder representar a mi provincia.

Durante los siguientes cuatro años, fui responsable de los campeonatos que se organizaban en mi provincia, y llegado el año 2000, mi querido e inolvidable presidente D. Ismael Moratón Flores, me llamó y me dijo que le gustaría contar conmigo para su directiva como delegado de pesca submarina, a lo que yo contesté que para mí sería un honor, pero que debido a mi trabajo, y a lo grande que es Andalucía, necesitaba tener una persona que me ayudara. Esa persona fue José Manuel Segura García, al que conocía perfectamente, porque ya habíamos trabajado juntos.

Después de 18 años Pepe Segura, ahora mi presidente de la FAAS y yo su Vicepresidente seguimos trabajando juntos, y nos une una gran amistad, los dos salimos del gran proyecto de nuestro querido Ismael, y a día de hoy, seguimos trabajando por nuestra federación y por organizar eventos de la máxima importancia.

En 2003 empecé a moverme por grandes campeonatos, siendo comisario en el Nacional de aquel año celebrado en Tenerife, en 2005 colaboré con el Club Urta de Rota en el Campeonato de España de equipos, que fue la antesala del Euroafricano de 2007. Más tarde también colaboraría en le Nacional individual de 2014, con este mismo club, hermanado con el Club Caleta años antes.

También trabajé durante unos años con el Real Club náutico de Cádiz, donde organizamos desde provinciales a regionales y un nacional por equipos en el año 2010.

A partir de 2012, llegan los grandes eventos en mi club, organizando ese año el Nacional individual, y debido a su gran organización nos concedieron el Campeonato Euroafricano en 2015, que fue todo un éxito.

Estamos a muy pocos días de llevar a cabo el Campeonato Nacional por equipos de clubes por autonomías y el quinto open de Veteranos, que esperamos que sea un éxito como siempre. Sabemos que FEDAS nos mirará con lupa, ya que tenemos solicitada la organización del Mundial para el 2020, siendo todo un desafío después de haberlo solicitado en 2014 y 2018, siendo organizado al final por Perú y Portugal. También hemos solicitado el Nacional individual del próximo 2019, estando todo a la espera de confirmación, aunque ya contamos con los apoyos institucionales necesarios.

Dicho esto, no podía ni debía olvidarme de personas muy queridas para mí y que siempre han formado parte de mi equipo de trabajo y que sin ellos sería imposible llevar adelante la organización de tan importantes eventos.

En la parte técnica mis fieles compañeros Moisés Romero Garrido y Pedro Luis Bautista Muñoz y mis dos queridos hijos Manuel y Javier Baena Pané, y como no, el grupo de amigos de Almería, mi presidente Pepe Segura, Paquito Jiménez y su esposa Pilar, nuestro secretario Antonio José Moratón Segura, José Enrique Braza, mi hermano roteño.

En la logística de mi tierra, mi inseparable amigo Pepe Fernández, Manolo Fernández y Miguel Gómez, mil gracias a toso ellos y alguno más que se me pueda olvidar, mi agradecimiento será eterno, por tantos momentos de felicidad juntos, y haber repartido tantos buenos momentos, en esta gran familia.

Esto es sólo un pequeño resumen de más de 50 años de actividad en este deporte, que ha sido mi vida, y en el que mis compañeros y amigos después de mi dilatada vida deportiva me hacen el honor de ofrecerme este homenaje cuando ya en la lejanía se aproxima mi retirada dejando espacio a las nuevas generaciones que van llegando, para que luchen y trabajen como yo lo he hecho tantos años, por el bien de este deporte y de la gran familia de la Pesca Submarina y las actividades subacuáticas.