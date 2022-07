José García renueva y da el salto al primer equipo del Virgili

El Club Deportivo Virgili a través de su director deportivo, Álex del Amor, ha rubricado la renovación del jugador José García para la temporada 2022-2023, promocionando desde el equipo juvenil al primer equipo al igual que también lo hará Pablo Castilla.

Esta será su tercera temporada ligada al club gaditano de fútbol sala, tras una primera como cadete en la 2017-2018 y la pasada temporada, en la que regresó a la entidad procedente del CD Élite Futsal Cádiz, llegando a debutar en Segunda División B en el último tramo de liga.

José María García de la Fuente, que nació en Cádiz el 8 de octubre de 2003, agradece al club, a Álex del Amor y a Déborah Fernández "la gran oportunidad que se me presenta con el equipo de mi tierra, que quiero aprovechar para seguir madurando como jugador de fútbol sala e intentar aportar mi granito de arena para devolver al equipo a Segunda División B".

Reconoce que la pasada temporada "no fue del todo positiva para mí, ya que no pude celebrar la permanencia del juvenil en División de Honor", pero agradece "lo mucho que he aprendido gracias a Alberto Martínez y a todos mis compañeros".

José García viene a aportar "al equipo en tareas ofensivas y tácticas. La gente joven suele ser muy competente y con este equipo lo vamos a demostrar. Álex del Amor me ha destacado precisamente la competencia que tendrá este equipo y que el objetivo será luchar por estar lo más alto para devolver las alegrías al fútbol sala gaditano".