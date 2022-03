El 'International iQFOil Games Cádiz' ya tiene primeros líderes en la Bahía

Tímido arranque para el 'International iQFOil Games Cádiz' en aguas de la Bahía de Cádiz, donde hoy el viento suave y la fuerte corriente han sido protagonistas junto a la flota de altísimo nivel que participa en la segunda prueba del circuito internacional de la nueva disciplina olímpica de Windsurf. Los organizadores elegían para el estreno las pruebas de Slalom, con recorridos entre boyas en forma de ‘M’ tras la salida con viento de través, con idéntico formato en las dos áreas de regata, una para las categorías Senior y Sub 21 y otra para Sub 17 y Sub 19.

Los Senior, Sub 21 y Sub 19 masculino completaban dos pruebas, y una en el caso de las féminas Sub 19 y la flota Sub 17, suficientes para abrir las clasificaciones con los primeros lideratos a manos del brasileño Mateus Isaac y la española Nicole Van der Valden en las categorías Senior; el hongkonés Ling Yeung y la turca Merve Vatan en masculino y féminas Sub 21; el italiano Federico Alan Pilloni y la polaca pola Wawrzyniak en Sub 19, y el andaluz Antonio Medina y la polaca María Rudowicz en Sub 17.

Entre los hombres, el brasileño Mateus Isaac ganaba los dos slaloms y mete dos puntos al canario Ángel Granda, 3º y 1º, con el tercer puesto para el líder Sub 21, el windsurfista de Hong Kong, Ling Yeung (5,3), que empata con su compatriota Ching Yin Cheng. Con dos puntos más, el cuarto absoluto y segundo Sub 21 es el estadounidense Alexander Temko. Entre las mujeres, la integrante del equipo preolímpico español, la madrileña Nicole Van der Valden se ponía en cabeza tras ganar el segundo slalom al que llegó con un tercero, y renta dos puntos a la italiana Giorgia Speciale, 1ª y 5ª. El tercer puesto con seis puntos más es para la hongkonesa Ma Kwan Ching, 1ª y 11ª, seguida con los mismos puntos por tres deportistas; la finlandesa Aleksandra Blinnikka, la alemana Alisa Engelmann y la italiana Marta Maggetti.

La gran ausente en esta flota por favorita y anfitriona es la andaluza del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, que se perderá el campeonato por un inoportuno catarro. Mientras, su compañera en el equipo Blanca Manchón (CN Sevilla), ganaba hoy una prueba que no luce lo suficiente por un fuera de línea inicial que, a falta de descarte, le sitúa decimotercera. La primera Sub 21 es la turca Merve Vatan, seguida de la italiana Sofia Renna, de momento segunda con un fuera de línea que arregló después con un 7º.

En la categoría Sub 19 masculino, los tres primeros clasificados validan un único resultado, el del primer slalom, y se valen de la irregularidad de sus rivales para posicionarse en la parte alta. En cabeza, el italiano Federico Alan Pilloni con un 1º, seguido del checo David Drda con un 3º y el francés Emile Roullet con un 5º. El siguiente es al polaco Konrad Machura que renta un punto más que el galo con dos 3º. Entre las chicas, la primera es la polaca Pola Wawrzyniak, seguida de su compatriota Karolina Gajdzinska y la francesa lila Bondois, con los mismos puestos en la única prueba disputada por esta flota.

Los Sub 17 también suman una sola prueba, que deja al andaluz Antonio Medina del malagueño Real Club El Candado como primer líder entre los chicos, secundado por el portugués Martim Mendes y el checo Tibor Nevelos. Entre las chicas, la polaca María Rudowicz defenderá mañana el primer puesto, seguida de la andaluza Arancha Sahuquillo del CN Sevilla, y la húngara Hanna Simon, tercera.

La flota se prepara ya para la segunda jornada que tendrá lugar mañana jueves, con las primeras salidas previstas a las 12:00 horas. De cara a este día, el parte anuncia la subida del viento en la bahía gaditana.

El 'International iQFOil Games Cádiz' es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela con sede en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela 'Bahía de Cádiz', y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y Deporte, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte con la asistencia a los deportistas de la doctora M. Carmen Vaz.