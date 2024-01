Interesante duelo de filiales entre el Cádiz CF Mirandilla y el Betis Deportivo

Este sábado comienza la segunda vuelta de la Liga para el Cádiz CF Mirandilla en las instalaciones de El Rosal, donde recibe al Betis Deportivo (16:00 horas). El filial cadista está en el mejor momento del curso después de cinco jornadas consecutivas sin perder en las que ha sumado 11 de 15 puntos.

Alberto Cifuentes, preparador del Cádiz CF Mirandilla, valora la semana y cómo se ha preparado el duelo de filiales. "Ha sido muy buena. Con el virus que está por ahí flotando también, pasando ahí rozando alguna cabeza, pero la semana ha sido muy buena. Normal que en la dinámica que estamos el ambiente sea bueno, el trabajo también. Conseguir esa victoria el otro día, de la manera que la conseguimos, pues es una dosis de confianza importante para nosotros, así que el equipo está muy preparado para el partido de mañana".

El análisis del Betis Deportivo. "Muy buen equipo, una muy buena cantera, con buenos jugadores, buenas incorporaciones en el mercado de verano. Con la irrupción de Assane Diao, que ahora está en el primer equipo y ahora está jugando Yanis, que lo está haciendo genial y encima acaba de renovar. Un equipo con jugadores que conocen mucho la categoría como Visus y Sorroche, que tiene mucha calidad. Es muy buen equipo, un gran filial. Además están en una buena dinámica también, muy parecida a la nuestra. Va a ser un partido entre dos filiales que ahora mismo están un buen momento y que puede ser un partido atractivo".

La actualidad deportiva cadista pasa por la baja de Tote, que sigue lesionado. "Hemos pasado un tiempo con muchas bajas y hemos ido recuperando jugadores esta semana, como he dicho el virus está por ahí rondando un poquito, pero bueno, ha pasado casi de lado. ¿Difícil? No, me lo ponen fácil. Cuanto más gente mejor, ellos compiten más. Yo creo que hay un buen grupo, hay un grupo unido de jugadores y es bueno tenerlos a todos, que todos se sientan importantes. Nos lo ponen fácil, porque todos quieren su cuota de participación y eso es importante, así que estamos contentos. Estamos contentos de que tengamos entrenamientos con mucha gente, que es lo que necesita el grupo y para nosotros es un orgullo que estén todos juntos en el entrenamiento y a ver si pronto también está a Tote y conseguimos estar todos alguna vez durante el año", finalizaba Cifuentes.