La tercera entrega de la serie De la Arena al Césped se emite este sábado en Youtube con una iniciativa solidaria que pretende recaudar fondos para entregar kits de alimentación a las familias más necesitadas en el contexto del estado de alarma que vive el país desde hace un mes como consecuencia de la crisis del coronavirus.

El tercer vídeo del programa, de Kroma Quite On, vuelve a contar con la conducción del ex jugador cadista Benjamín Zarandona, que vistió la elástica amarilla sólo una temporada, la 2005-06, con el asesoramiento de Juan Gato y la participación activa de leyendas del fútbol español como los ex seleccionadores Vicente del Bosque, que formó parte de la dirección deportiva del Cádiz en la etapa de Arturo Baldasano al frente de la entidad, y José Antonio Camacho, además de otro madridista como Ricardo Gallego.

En cuanto a la acción solidaria, al margen de la subasta de cromos firmados de los tres invitados participantes para recaudar fondos para el orfanato que apadrina Benjamín en Malabo (capital de Guinea Ecuatorial), la situación de confinamiento como drástica medida aunque efectiva para luchar contra la pandemia ha propiciado una iniciativa, Yo juego desde casa, en la que, a través de la web delaarenaalcesped.com, también se subastarán otros objetos que donen personajes públicos del deporte, el arte y la cultura. Toda la recaudación será entregada a Cruz Roja para distribuirla entre las familias más necesitadas con el fin de paliar con kits de alimentación la grave situación de muchos niños que se han visto privados de los comedores escolares.

Lejos de la imagen de superhéroes con la que, sobre todo la juventud, observa a los deportistas de élite, los ex futbolistas participantes en la serie De la Arena al Césped hablan, desde el pasado 27 de marzo, desde la más absoluta humildad, recordando que nadie está ajeno a contratiempos de la dimensión del actual. Ellos, tampoco.