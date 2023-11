Ilusionante fiesta deportiva del Chiclana para conmemorar los 75 años

Todo cuanto rodea el encuentro entre Chiclana CF y Villarreal (este jueves a las 19:00 horas) eleva el choque al carácter de extraordinario (en el doble sentido de la palabra, magnífico y fuera de lo usual). Casi 6.000 personas vivirán en directo un partido que también será televisado.

La entidad blanca, la ciudad entera, sueña con la que sería una de las mayores sorpresas del fútbol español de los últimos años. Más allá del sueño, la fiesta deportiva, cuando el Chiclana CF cumple en 2023 los 75 años desde su fundación, está asegurada. Las entradas están agotadas, aunque el Municipal multiplicó casi por cinco su aforo usual, gracias a la instalaciones de gradas provisionales tras las porterías. Jamás hubo tanta expectación en la ciudad por un partido de fútbol.

El nuevo formato de Copa del Rey dotó a la competición de una mayor emoción. Equipos deportivamente inferiores que, jugando en sus campos, se miden a rivales de renombre y que, en no pocos casos, cargados de autoestima y motivación, dan la sorpresa eliminándolos. En el caso del partido de hoy, el salto de nivel es el máximo que puede producirse, el Villarreal participa en competición europea, el Chiclana milita en la sexta categoría nacional (División de Honor Andaluza).

A ello se suma otra circunstancia, paradójica y para nada baladí. Es este caso el equipo inferior es el de la ciudad con mayor número de habitantes. Chiclana, oficialmente (de forma extraoficial seguro que son muchos más), supera los 90.000 y llega en verano el cuarto de millón. Villarreal tiene poco más de 50.000.

Más allá de los datos, es imposible abstraerse de un encuentro que estos días lo eclipsa casi todo en Chiclana. Superado el reto organizativo (club y Ayuntamiento trabajaron juntos para satisfacer las altas exigencias que requiere una cita como esta), la imagen del Municipal, justo en la semana en que el campo cumple 73 años de existencia, reflejará un acontecimiento de primer nivel en una ciudad eminentemente deportiva, con grandes logros en varios deportes, sobre todo en ciclismo, donde siempre ha sido un referente.

Recibimiento al equipo

Está previsto que el equipo, que se concentrará en un hotel de la ciudad, llegue en autobús a las 17:30 horas al Municipal. La directiva ha pedido a la afición que este sea el primer punto de encuentro, lugar inicial de apoyo a los jugadores.

Una vez dentro los futbolistas de ambos equipos, se abrirán las puertas de las instalaciones y el público ya podrá acceder para ocupar los asientos (no son numerados). Para quienes acudan en vehículo particular, hay dos grandes bolsas de aparcamientos muy cercanas, La Longuera y el recinto ferial.

Desde el club se espera máximo apoyo desde la grada, uno de los requisitos imprescindibles si se quiere aspirar a la sorpresa. Confía en que los aficionados acudan con camisetas y bufandas del equipo, con el objetivo de que el acontecimiento alcance incluso más brillantez.

El terreno de juego ha sido cuidado con esmero en los últimos días, de hecho, el Chiclana desplazó su último partido de Liga a otro campo, El Fontanal, y ha entrenado en El Trovador (césped artificial). Para hoy, no obstante, hay previsión de lluvia que, dependiendo de su intensidad, podría perjudicarlo en mayor o menor medida. La situación del césped es uno de los argumentos que podrían favorecer al Chiclana. Junto a él, muy por encima, la ilusión de un equipo, de una ciudad, que hoy vivirá intensa y apasionadamente una de las mayores fiestas deportivas de su historia.

Suazo: "Hay que quitarse el sombrero ante esta plantilla"

José Mari Suazo, entrenador del Chiclana CF, tiene a todos sus jugadores disponibles, ha recuperado futbolistas e incluso los tocados ante el Utrera podrán jugar.

Reconoce que el equipo ha tenido en las últimas semanas como referencia al Villarreal: "Desde que ganamos en Mijas, el equipo está distraído en ese aspecto, ha cambiado el chip, piensa en la Copa del Rey y, aunque hemos sacado partidos adelante, hay una presión que no puedes controlar, estás viendo el ritmo de venta de entradas, la ciudad volcada… No nos podíamos quitar de la cabeza al Villarreal. Está claro que nos influyó, por ejemplo, para no ganar al Utrera".

El técnico alaba a sus futbolistas, el trabajo que están haciendo esta temporada: "Hay que quitarse el sombrero, damos la talla en Liga, solo hemos encajado un gol, estamos arriba, y hemos llegado a la Copa del Rey".

Sobre las opciones de dar la gran sorpresa, apuesta por un trabajo en equipo más que nunca. "Hemos de hacer un partido muy serio y así ellos lo tendrán más complicado. Por respeto a la afición, a la historia del club, hemos de salir a competir, da igual la categoría del rival. Creo en este equipo y confío en sus posibilidades. A medida que pasen los minutos y no nos marquen, nuestras opciones son más. La palabra equipo es la que define mejor a nuestra plantilla y hemos de hacerlo valer ante el Villarreal".

Pacheta: "Jugamos ante un rival que en su campo es muy agresivo y que está con confianza"

José Rojo Martín, Pacheta, afronta el encuentro con una enorme seriedad. En declaraciones a los medios del club señaló lo siguiente: "Tenemos que ir activados, si vamos activados no vamos a tener ningún problema. Tenemos que activar nuestro juego, tenemos que ser el Villarreal que queremos y… a pasar la ronda".

El técnico demostró conocer al equipo de Suazo. "Me pongo en la piel de ellos y es emocionante, hay muchos sitios de España que no tienen otra oportunidad de ver a un equipo de Primera División. Es un rival que en los siete partidos que lleva ha encajado un gol y lo encajó el primer día. Es un equipo que tiene un juego directo bueno, ya el año pasado hicieron números buenos y este año no ha perdido todavía. Tienen jugadores muy interesantes en las bandas. Jugamos ante un rival que sí, está en una categoría más baja, pero que hay que respetar, que está con confianza y que en su campo es muy agresivo. Va a intentar jugar mucho por fuera y muy directo, con el campo lleno… Tenemos que estar muy preparados para ello".

El técnico no adelantó nada sobre la posible alineación, señalando que "todos los jugadores de la plantilla como del filial tienen que estar preparados para competir en Europa, en la Liga y ahora en la Copa del Rey".

Posibles alineaciones

Chiclana CF: Fran, Samuel, Quico, Jaime, Diego Ramírez, Juanito Argudo, Alberto Ramos, Marco, Sergio, Agustín y Dani Guerrero.

Villarreal: Reina, Kiko Femenía, Aïssa Mandi, Cuenca, Carlos Romero, Comesaña, Terrats, Manu Trigueros, Akomach, Morales y Ben Brereton.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Canario).

Campo: Municipal de Deportes de Chiclana (19:00 horas / Movistar Liga de Campeones 4).