José María Román: "El partido ante el Villarreal será la gran fiesta del deporte chiclanero"

–¿Cómo vive el alcalde de Chiclana los días previos al partido más importante de la historia del club?

–Estamos ante una situación singular, única, inimaginable, un partido ante un equipo consolidado en Primera División. Cuando nos desplazamos a Mijas, en el partido decisivo para clasificarnos para la Copa del Rey, vivimos un ambiente de gran emoción, el partido no acababa, disfrutamos, pero también sufrimos mucho sabiendo lo que se podía conseguir. Queríamos que nos tocara el Cádiz, o el Betis, Sevilla o Athletic de Bilbao, pero el Villarreal es un gran rival, sin duda.

–¿Cómo ha sido la colaboración entre Ayuntamiento y Chiclana CF para preparar el encuentro?

–Nos pusimos desde el primer momento a disposición de Juan Luis Rojo para ver qué había que hacer, teniendo en cuenta, además, que había que hacerlo en un tiempo récord. La organización de este partido es exigente, viene la Federación y la televisión (será transmitido por Movistar+) para controlarlo todo. Son muchas cosas: iluminación, gradas, seguridad…, con la dificultad añadida de que los aledaños están en obras con la estación de autobuses, que va muy bien, pero que quita espacio en días importantes como este. Presidente y directiva están muy pendientes, hablo casi todos los días con el presidente. El jueves, por supuesto, estaremos en la comida de directivas y, posteriormente, en el partido.En este proceso de organización quiero dar también las gracias a Manuel Vizcaíno y el Cádiz, que se ofrecieron desde el primer momento a acoger el partido si no podía jugarse en el Municipal. Vizcaíno, además, estará en el encuentro. El Cádiz es el primer equipo de la provincia, muchísimos chiclaneros son del Cádiz, se agradece que esté con nosotros en estos momentos.

–¿Hasta qué punto que un partido de estas características, con un rival de Primera División, con una amplia difusión en los medios, con televisión nacional en directo, beneficia a Chiclana?

–Chiclana es ya muy conocida en toda España, es una marca y un destino consolidados. Si ahora aparece también en el apartado del fútbol es un nuevo dato positivo e interesante. Las ciudades somos competitivas, todo suma.Chiclana es muy potente en el deporte base, aunque también ha logrado grandes éxitos, como el campeonato del mundo o la medalla de oro de José Manuel Moreno, además de otros éxitos en voleibol, atletismo, etcétera. El partido ante el Villarreal será la gran fiesta del deporte chiclanero.

–Habrá casi 6000 personas en el campo, un ambiente único, un partido que es un hito para el deporte local. ¿No cree que en el día después el aficionado al fútbol chiclanero va a pedir más, un equipo más potente, nuevos retos? Villarreal, por ejemplo, tiene la mitad de habitantes que Chiclana y juega en Europa… Hay ciudades bastante más pequeñas que Chiclana con equipos en Primera o Segunda, como Éibar, Amorebieta…

–Creo que la directiva está trabajando muy bien, que ha afianzado un espacio importante en la cantera, con más de 1200 niños en la escalas inferiores. Que nadie se vaya a emborrachar con todo lo que rodea a este partido, que es muy grandes y muy bonito, pero hay que ir paso a paso, poco a poco, y saber las circunstancias por las que el Chiclana está ahora en su actual categoría. Empresas e instituciones son fundamentales para aspirar a más, pero también el público, que ha estado alejado del Municipal en los últimos años. Ojalá se vaya afianzado todo, este partido puede ser la antorcha que ilumina el camino en los próximos años.

–Involúcrese en el apartado deportivo. ¿Qué opciones piensa que tiene el Chiclana de pasar?

–Todo es posible, el fútbol puede ser caprichoso y si el Chiclana tiene su día… Habrá que ver también cómo afectan al terreno de juego estos días de lluvia, en qué estado se encuentra. En el partido decisivo para clasificarnos para la Copa del Rey fuimos a Mijas convencidos de que íbamos a ganar y lo hicimos. No soy experto en fútbol, pero vi al equipo con un gran orden en ese partido, mantuvo las líneas, jugó a un gran nivel, fue muy incisivo por bandas. Hay una plantilla equilibrada, con una mezcla de juventud y experiencia, jugadores que sienten los colores, la mayoría son de Chiclana y los que no, como si lo fueran.El Villarreal es superior, está claro, pero el Chiclana tiene sus opciones. Este partido es una fiesta para Chiclana, no sé qué pasará, pero sí sé que vamos a disfrutar y luego ya veremos… En pretemporada ya vivimos un gran encuentro con el Cádiz, ahora, en partido oficial, el Villarreal.

–El pasado día 29 de este mes el Campo Municipal de Deportes cumplió 73 años. ¿Qué proyecto hay para la construcción de unas nuevas instalaciones?

–En estos momentos estamos trabajando en la redacción del proyecto del nuevo campo, que estará en el mismo lugar. En un principio, el terreno de juego se desplazará en dirección a la calle Goya, o sea, en dirección hacia donde se encuentra ahora la Caseta Municipal, el lugar donde se construirá el nuevo Cuartel de la Guardia Civil. En el otro fondo se edificarán viviendas, ya que hay sitio para ello.En este proceso nos hemos encontrado con el tema del césped artificial, que pensábamos poner para sacarle la máxima rentabilidad al terreno de juego. Estamos ahora analizándolo, ver si se puede instalar, tras las últimas informaciones que hablan de que no es posible, al menos con la tecnología actual.Las nuevas instalaciones aprovecharán los bajos de los graderíos para crear espacios de un ocio juvenil sano, un ambiente vinculado al deporte. El proyecto se plantea realizarlo por fases.Además de la construcción del nuevo Municipal, también estamos trabajando en el de la nueva piscina, que se construirá en La Longuera y que significará una nueva e importante infraestructura para el deporte de Chiclana.