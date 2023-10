Diego Ramírez: "Si llegamos vivos a la segunda parte, puede pasar cualquier cosa"

Con la mano en el corazón, ¿qué opciones considera que tiene el Chiclana para superar la eliminatoria?

Estamos muy contentos de que el partido finalmente haya podido jugarse en el Municipal, es donde realmente tenemos algunas opciones; hubiera sido muy diferente si, por ejemplo, se hubiera disputado en Cádiz. En los dos últimos años el Municipal ha sido para nosotros un fortín. Si tenemos opciones ante un equipo de la elite, es aquí, en el Municipal. Ellos están acostumbrados a otro tipo de terrenos de juego, a que la afición no esté tan encima… todo ello hace que puedan tener problemas.

Y a ello se suma la ilusión, el reto del partido más importante de la historia del Chiclana y la opción de apear a un equipo que juega competiciones europeas…

Por supuesto, en ilusión no nos van a ganar, estamos viviendo una situación única, no solo para el fútbol de Chiclana, también para la ciudad, para quienes sean aficionados al fútbol y también para quienes no lo sean. No creo que el Villarreal vaya a venir con la segunda unidad. Y los jugadores que no son habituales en el once titular van a tener una motivación extra también, de querer demostrar que pueden tener sitio en el equipo de partida. Y hay que recordar que la plantilla de ellos es muy amplia y de muchísima calidad.

Es que el partido para el Villarreal, teniendo en cuenta que no ha empezado bien la temporada, que pueden volver a cuestionar al entrenador… Igual no es un trámite para los castellonenses.

Pacheta no puede permitirse no ya perder la eliminatoria, ni siquiera que el partido sea igualado, tiene que ganar bien, golear a un equipo que está en sexta categoría. La diferencia teórica es mucha, ellos juegan en Europa, nosotros en una división muy inferior. Si esa distancia no se ve durante los 90 minutos…

¿Cuáles pueden ser las claves del partido?

La base de nuestro equipo es que somos un equipo fiable y armado defensivamente, dejamos la portería a cero o encajamos pocos goles, porque arriba tenemos mucho potencial. Creo que la clave de este encuentro es llegar a la segunda parte con una diferencia en contra de un gol, como mucho. Si llegamos vivos a la segunda parte, puede pasar cualquier cosa, para empezar, que ellos, que están teniendo muchas dudas en la Liga, vean que puede darse la sorpresa, que en una jugada le podemos hacer daño. Una falta, un córner a nuestro favor, apoyados por la afición, nos puede dar la vida, podemos dar la sorpresa.

¿Se es consciente en vestuarios de que la actual plantilla va a jugar el partido más importante de la historia del club?

Sí, lo vemos en el ambiente que hay en la ciudad. La mayoría de nosotros somos de Chiclana, nos para la gente en la calle, nos felicita, sea o no aficionado. Todo el mundo en la ciudad habla del encuentro, hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol, pero ha comprado la entrada, porque esto va más allá, es un día histórico, rara vez, si no es un concierto, se ve un acontecimiento en Chiclana con 6000 personas. Llevo 15 temporadas seguidas en el Chiclana, valoro muchísimo lo que estamos haciendo y la expectación que se ha generado. Que casi toda la plantilla sea de Chiclana aumenta nuestra ilusión. Venimos desde abajo, todos hemos visto al Chiclana desde pequeños y ahora vamos a vivir en primera persona un día histórico. Es muy importante para nosotros, estamos viendo el gran esfuerzo que está realizando la directiva y el Ayuntamiento para que las instalaciones sean las adecuadas para un partido así, la ilusión de la gente, la gran expectación…

No es solo que no haya jugado el Chiclana jamás un partido oficial ante un equipo de Primera, es que tampoco lo ha hecho ante tanto público.

En los amistosos contra el Cádiz, por ejemplo, el Municipal está a rebosar, pero, claro, no se ha ampliado el aforo, no hay gradas supletorias y, por tanto, el número de aficionados es menor. Vamos a salir a calentar y ya va a haber mucho público, porque yo creo que es una fiesta para la afición, que va a vivir intensamente el ambiente, ver llegar a los equipos, verlos calentar… Soy un privilegiado por jugar este partido, pero también me gustaría vivirlo como aficionado porque va a ser una gran fiesta, un ambiente único que se recordará toda la vida.

Desde que el bombo determinó el enfrentamiento contra el Villarreal, ¿han podido ustedes pensar en la Liga que, al fin y al cabo, es el gran objetivo del Chiclana?

Somos conscientes de que el objetivo de esta temporada es subir a Tercera, hemos empezado muy bien y podemos conseguirlo. El míster en estos días previos ha estado quitándole hierro al encuentro contra el Villarreal, ya que había partidos de Liga antes, partidos importantes. Para ello se apoya en quienes somos más veteranos. No obstante, todos sabemos que es complicado quitarse de la cabeza el partido. Vas por la calle y oyes que no se habla de otra cosa. Hemos tenido que trabajar mucho mentalmente para pensar en los rivales de Liga a los que debemos ganar si queremos ascender.

Como usted dice, más allá de la Copa del Rey, el objetivo del Chiclana es ascender a Tercera División esta temporada, un reto que en esta campaña no se les puede escapar. La temporada ha comenzado muy bien, el equipo está arriba. ¿Se logrará, por fin, subir este año de categoría?

Este año veo desde dentro un equipo más regular, veo más solidez, defensiva y ofensivamente, una fiabilidad que antes nos había faltado. Ahora vamos a cualquier campo y se nota que los equipos nos respetan mucho, antes pensábamos que en cualquier campo se podía pinchar. En casa sí, siempre hemos sido muy fuerte. Sí, es una gran oportunidad para subir a Tercera.