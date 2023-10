"El partido que a todos nos hubiera gustado jugar"

El partido ante el Villarreal es histórico. Y, en esta ocasión, vale emplear este adjetivo, usado en numerosas ocasiones de forma exagerada. Vale porque es el hito más importante en los 75 años de vida que tiene el Chiclana que, como mucho, se ha enfrentado en partidos oficiales a conjuntos de Tercera. La gran expectación generada en la ciudad y el fuerte ritmo de venta de entradas anticipan un lleno absoluto, es decir, que se cubran las 6.000 plazas del Municipal.

Miles son los futbolistas que se han enfundado la elástica desde su fundación. Hay coincidencia en que es el encuentro ideal para celebrar el 75 aniversario y que es el partido que a ellos les hubiera gustado jugar.

Federico Díaz fue jugador y presidente del club. Conoce, por tanto, la entidad desde dos puntos de vista muy diferentes. Desde ellos analiza el partido: "Veo a toda la ciudad volcada, se nota el ambiente por la calle, habrá una gran entrada, ojalá sirva para relanzar el fútbol en Chiclana, para darnos cuenta de que podemos llegar mucho más lejos en categoría, en instalaciones…".

Federico también fue futbolista de Cádiz, Puerto Real y Rota. Con el Chiclana vivió uno de los ascensos a Tercera más emocionantes, en el Marqués de Varela, en la campaña 82/83. Con el Rota jugó una Copa del Rey; sabe, por tanto, lo que es vivir una experiencia similar a la del jueves. "Fue algo maravilloso, jugar ante el Betis de Esnaola, Lobo Diarte, Rincón… Sé lo que es esa ilusión, la que tienen ahora los jugadores del Chiclana. No nos podemos engañar, hay pocas opciones de pasar, pero campo, público y motivación juegan a nuestro favor y ojalá demos la sorpresa. El Villarreal no es que tenga un buen once titular, es que, al jugar en Europa, dispone de una plantilla amplia y de mucha calidad".

Como expresidente destaca "la gran labor que está haciendo la actual directiva" y la complejidad de organizar un partido de estas características. "Es normal que estén desbordados, pero creo que están realizando un gran trabajo".

Juan Antonio Benítez es uno de los futbolistas que más veces ha vestido la camiseta del club chiclanero (debutó en 1975) a lo largo de su historia. Ha sido, además, entrenador del primer equipo en dos etapas diferentes en Tercera.

"Yo salía supermotivado cuando jugaba con el Cádiz, con Mágico González, uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora van a jugar un partido oficial con un equipo de Primera División, que ha estado en Europa en los últimos años, es un cinco estrellas. Los jugadores estarán muy motivados, con la moral por las nubes, entrenando como nunca".

Para Benítez, el Chiclana debe hacer valer sus opciones de triunfo, que existen. "A un partido puede pasar cualquier cosa. Jugar en el Municipal, con el público muy encima, beneficia al Chiclana, que está acostumbrado a este campo. La lluvia también puede favorecer al Chiclana, el campo igual está más lento. Por presupuesto, jugadores y demás, el Villarreal es favorito, está claro. Son mejores técnica y estratégicamente, pero en un partido las opciones aparecen, una jugada tonta, una expulsión… y todo cambia".

Para el exfutbolista es una fecha señalada en la historia del deporte de la ciudad del Iro. "Disfrutar lo vamos a disfrutar todos, aunque no te guste el fútbol. Villarreal, con casi la mitad de población que Chiclana, llena el campo cada domingo. Ojalá se confirmen las previsiones y el Municipal esté completo".

Es uno de los mejores jugadores de toda la historia del Chiclana. Javier Vallejo, delantero hábil y goleador, participó en el hasta ahora mayor hito deportivo del club, las dos liguillas de ascenso a Segunda División B, con Juan Antonio Sánchez Franzón y Antonio Gómez Cama en el banquillo. "Conozco a muchos jugadores del Chiclana y les diría que disfruten de este partido, es un premio al gran trabajo que han realizado para clasificarse, y que no es fácil que haya otro encuentro así. Ojalá hubiera tenido yo una oportunidad así, tan bonita".

Javi, que regenta un conocido establecimiento hostelero en Chiclana, afirma notar "muchísimo" el gran ambiente que se ha generado, que las conversaciones giran en torno al fútbol, algo que no pasaba hace mucho en la ciudad. "Se habla del partido, de que es un día histórico, se habla de las opciones de pasar". Estas oportunidades existen: "Es complicado, seamos realistas, pero jugar en el Municipal nos da opciones. Da igual quiénes sean titulares en el Villarreal, tienen una gran plantilla, pero nosotros les ganamos en ilusión, la ilusión de jugadores jóvenes y veteranos, de saber que te está viendo toda España, de que tienes la oportunidad de hacer algo grande por tu equipo y por tu ciudad".

Manuel Martín-Arroyo, que marcó una época como centrocampista en el Chiclana en los años 80 y 90 (jugó nueve temporadas), constata que la ilusión en la ciudad es máxima, para cualquier jugador es un reto. "Claro que es el partido que a todo futbolista le gustaría jugar. Recuerdo en mi época que nos enfrentábamos al Cádiz o, en una ocasión, al Hamburgo, que estaba entrenando en el Novo, y era alucinante.

"En el Municipal, además, pienso que el equipo tiene alguna opción de pasar, ha habido sorpresas en años anteriores. Dependerá también cómo venga el Villarreal, qué jugadores salten al terreno de juego. En fútbol, los partidos hay que jugarlos, conociendo a José María Suazo, va a ir a por todas".

Sobre si puede haber un antes o un después en el futbol chiclanero tras este choque el exfutbolista cree que no. "En Chiclana se piensa en la cantera y esa es la política del club, no en subir fichando a futbolistas de fuera. Y cuando algún jugador destaca acaba jugando en el Cádiz, Sevilla u otros equipos de mucho nivel, no se queda en Chiclana y, por tanto, la plantilla no da un salto grande de calidad. ¿Que a mí y a cualquier aficionado le gustaría ver a Chiclana en categorías mucho más elevadas? Pues claro".