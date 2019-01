"Entrar en el equipo de España ha sido el mejor regalo de Reyes que podía recibir"

A sus 13 años, la gaditana Claudia Jáimez afronta un salto cualitativo en su vida deportiva pues acaba de ser incluida en el equipo nacional júnior individual de gimnasia rítmica, lo cual la obligará a vivir en Valencia a partir del día 14 del presente mes.

–¿Cómo fue tu aterrizaje en el mundo de la gimnasia rítmica?

–Empecé con 7 años. Yo le decía a mi madre que me quería apuntar a gimnasia rítmica, que era el deporte que más me gustaba, pero ella no lo tenía muy claro al principio debido a que lo había practicado y había tenido bastantes lesiones antes de pasarse a la danza, disciplina de la que en la actualidad es profesora en la Casa de las Artes. La acabé convenciendo y un día me pasé por el polideportivo para ver a las niñas entrenando. La experiencia me encantó y supe de inmediato que eso era lo que yo quería hacer. Así fue el comienzo.

–Y a partir de entonces hasta hoy en día, ¿cuáles han sido tus pasos?

–Comencé en la escuela sobre el mes de octubre y más o menos en Navidad ya estaba en el Poli Cádiz. A la siguiente temporada empezó a prepararme Elena Tomas, entrenadora rusa del club, y entré en la alta competición. Desde entonces, hace ya cinco años, he estado siempre con ella. Es una entrenadora estricta pero este deporte lo requiere si pretendes ir mejorando para llegar a un nivel elevado. La considero la mejor, sin ninguna duda. No es que le deba mucho, se lo debo todo.

–De todos los aparatos, ¿cuál es tu preferido y cuál el que menos te apetece realizar?

–En la categoría júnior se compite con mazas, pelota, cuerda y cinta. Mi aparato favorito es el de las mazas, que es con el que yo noto que tengo más control, pero en cambio los éxitos de mayor importancia los he conseguido actuando con la cinta. La pelota también me gusta, igual que me ocurre con la cuerda. El aro es el que menos me convence, pero afortunadamente en la categoría júnior no se utiliza.

–Cuando la Federación Española empezó a convocarte para concentraciones nacionales, ¿qué pensabas?

–La primera vez que me llamaron pensé que les había gustado cuando me vieron competir y que ya me tenían el ojo echado. A medida que fui acudiendo a nuevas concentraciones sentía una motivación extra porque empiezas a pensar que puedes estar ahí arriba y trabajas con más ilusión si cabe.

–¿Recuerdas cómo fue tu reacción en el momento que te comunicaron hace poco tu inclusión en el equipo nacional júnior individual?

–¡Ofú! Me lo dijo mi madre y mi reacción está grabada porque ella aprovechó la ocasión para hacerlo. Fue una mezcla de gritar “buaaa, qué alegría” y a la vez ponerme a llorar de emoción. Al principio no lo asimilaba del todo, pero después me di cuenta de que se trataba de la recompensa a unos cuantos años de mucho trabajo.

–Aprovechando la festividad de los Reyes Magos, ¿cuál crees que será el mejor regalo?

–Formar parte del equipo de España es, sin duda, el mejor regalo de Reyes que podía recibir este año. Se trata de una de las mayores alegrías de toda mi vida, un sueño que se ha visto cumplido.

–Año nuevo, vida nueva. La tuya experimentará notables cambios. ¿Qué sabes de momento?

–En Valencia viviré con cuatro júniors más y otras tantas séniors. Tendremos una tutora, iremos al instituto y seguro que entrenaremos más horas de las que venía entrenando aquí, cuatro diarias de lunes a sábado. Estoy segura de que me adaptaré a este nuevo tipo de vida, aunque es lógico que eche de menos a mi madre, a mi entrenadora, a mis compañeras de club y a mis amigos.

–Me cuentan que eres una excelente estudiante. ¿Qué planes tienes en esa parcela tan fundamental?

–Hasta antes de Navidad estaba cursando 2º de ESO en el Instituto Antonio Muro de Puerto Real. Una vez acabe en mi nuevo instituto me gustaría estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, tengo intención de hacer algo relativo a Psicología deportiva. Seguramente, también me saque el título de entrenadora porque no querría desconectarme de este deporte en el futuro.

–Por último, suelta cuál es tu sueño en la gimnasia rítmica.

–No sé si llegaré o no, pero quiero sobre todo participar en unos Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño deportivo de cara al futuro.