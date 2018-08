Dani Márquez, oro rojiblanco en el Conil

Daniel Márquez Prieto, Dani Márquez, se encuentra en el proyecto del Conil CF 2018-19 dispuesto a dar guerra en su estreno profesional en el grupo X de Tercera. Este barcelonés de raíces gaditanas vive su primera temporada en la tierra de sus padres, gaditanos de Loreto y La Paz. Al sur del sur, Dani desea llevar al Conil a la permanencia en una temporada en la que espera que todo le salga a pedir de boca.

Después de unos años de formación en la cantera del Atlético de Madrid, la del Villarreal y en la del Alcorcón, este mediocentro creativo hizo sus pinitos en el San Roque de Lepe (2ª B) y en el Europa antes de recalar en el Borriol, equipo del grupo valenciano de Tercera en el que jugó 39 encuentros y anotó cuatro goles el pasado curso. En el Atlético, ascendió hasta el filial que estaba en Segunda B, y en el Villarreal, jugó en el equipo C y en dos ocasiones fue citado por el B. Más atrás en el tiempo, curiosamente disputó un torneo con el Cádiz alevín -estando de vacaciones en la capital gaditana-, tras ser elegido en una prueba.

En el presente verano no le faltaron ofertas de su Cataluña natal para jugar en proyectos ambiciosos, aunque ahí surgió la figura de un tío suyo y del director deportivo del Conil, Hilario Basallote. El histórico dirigente conileño apretó para convencer al bueno de Dani Márquez y que la mejor versión de este barcelonés, mitad catalán, mitad andaluz, diera que hablar en el campo Pérez Ureba. El propio futbolista sabe lo mucho que ha tenido que ver el director deportivo del Conil. "Hilario me comentó la posibilidad y que le interesaba un jugador como yo. Lo cierto es que no había jugado nunca en el grupo X, que este año es muy potente, y ese era otro aliciente. Me apetecía mucho estar en el proyecto del Conil para poder competir fuerte, que es lo que busco", explica.

Dani valora lo que hay entre las paredes del vestuario del conjunto jandeño. "Veo muy buen equipo porque, entre otras cosas, hay una competencia fuerte. Los jugadores sabemos que debemos dar el máximo porque eso nos ayudará a ser mejor equipo", añadiendo que "no conocía nadie de la plantilla pero la adaptación está resultando formidable". Todo ello con el objetivo de la permanencia a pesar de la derrota, frente al Betis Deportivo (3-0), en el estreno liguero. "Lo de la primera jornada se puede entender como lógico, aunque a pesar de los tres goles nuestras sensaciones fueron otras. Creo que se puede lograr la salvación empezando por hacernos fuertes en casa. Entiendo que hay un buen equipo para salvarse con tranquilidad. Si hacemos las cosas como debemos, podemos competir contra cualquiera. Hay una buena mezcla de juventud y veteranía, y el deseo general de todos por hacer un buen año", apunta a Diario de Cádiz el bravo centrocampista.

Dani Márquez tiene mucho que aportar al Conil, sobre todo la experiencia en Segunda B y en Tercera. "Llevo desde los 17 años compitiendo en Tercera" y aunque acaba de cumplir 24, tiene un recorrido importante en la tercera y cuarta categoría nacional con su estilo elegante sobre el césped. "Me gusta el buen trato del balón, y sé que a Zafra le interesa esa forma de jugar. También aporto mucho trabajo. En la cantera del Atlético me inculcaron trabajar a tope y ayudar siempre al que tienes al lado", expone desde la generosidad que va a dar con la elástica conileña.

Calidad, pundonor, experiencia a pesar de su juventud y máxima profesionalidad forman parte de la carta de presentación de Dani Márquez, un gaditano-catalán en las filas del Conil.