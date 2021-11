El Conil recupera la senda adecuada

El Conil CF salió airoso en su regreso al Municipal Pérez Ureba, donde se impuso 2-0 al Atlético Antoniano, un rival directo en la pelea por escapar de las posiciones comprometidas de la tabla clasificatoria del grupo X de la Tercera RFEF. Los amarillos se quedaron con tres puntos claves y recuperan sensaciones para creer en sus verdaderas posibilidades en la presente temporada, zanjando el mal día vivido en el feudo del Rota (2-1).

Hay que hablar de un encuentro de claro color amarillo de inicio a fin. Fueron dos goles pero la realidad es que esa cuenta se pudo haber ampliado porque los jugadores de Juan Reyes tuvieron iniciativa y llegada al área del conjunto lebrijano.

Ya resultó extraño alcanzar el ecuador del choque con el marcador sin estrenar el casillero local, aunque el equipo conileño estaba en el camino adecuado para que esa meta se alcanzara en la segunda parte. Con el debut en el once inicial del fichaje Juanito Bazo, los de casa impusieron su ritmo en el primer acto y apenas dejaron resquicios a los visitantes para que la portería defendida por Fran Sánchez se viera comprometida.

A la vuelta de vestuarios se produjo una acción clave que rompió el duelo de forma justa. Es la que firmó Manu Heredia con la consecución del primer gol. Un 1-0 que además de hacer justicia, relanzaba al Conil a objetivos más ambiciosos dentro del partido. Después de ese tanto, Juan Reyes empezó a mover el banquillo pero el rendimiento de sus pupilos seguía siendo alto.

Para no dejar dudas en el tramo final, precisamente el primer hombre de refresco que había ingresado al campo, Solano, se encargó de anotar el segundo ante el delirio de la parroquia local, siempre al lado de los suyos. Con 15 minutos más la prolongación por jugarse, el Conil gozó de llegadas para ampliar la cuenta al tiempo que no concedía nada a un Antoniano que no tuvo manera de hincar el diente a su rival.

Con este triunfo -dedicado a Manzano, quien por motivos labores se ha tenido que bajar del proyecto-, el Conil da un salto significativo en la clasificación y se coloca con 14 puntos en el ecuador de la tabla. Todo ello a la espera de un gran derbi el próximo fin de semana en el feudo del histórico Xerez CD, que esta jornada ha pasado por encima del Cabecense (0-5).