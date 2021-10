Conil - Recreativo de Huelva, partido del año en el Pérez Ureba (17:30)

El Conil afronta este domingo un durísimo test de cara a su objetivo de regresar al buen camino, no en vano recibe a partir de las 17:30 horas en el Municipal Pérez Ureba al histórico y temible Recreativo de Huelva, sin duda el gran favorito del grupo 10 al ascenso.

Después de un prometedor arranque de campeonato, con dos empates y un triunfo, el equipo jandeño ha encadenado dos tropiezos que comprometen su marcha en la tabla clasificatoria. Al doble 0-0 cosechado en el estreno en casa ante el Puente Genil y en la posterior visita a Los Barrios siguió una clara victoria sobre el Pozoblanco (0-0). Sin embargo, en los siguientes dos encuentors, en campo del Cartaya y del Córdoba B, las derrotas por la mínima (1-0) le han relegado al puesto 12.

El decano, en cambio, protagoniza un firme caminar por el infierno de una categoría que pretende abandonar cuanto antes. Los onubenses empezaron ganando en Utrera (1-2), prosiguieron con un convincente éxito ante el Ceuta (2-0), se dejaron los únicos puntos hasta la fecha en Lucena (1-1) y enderazaron rápidamente el rumbo al vencer con contundencia al Rota (3-0) y en Lebrija frente al Antoniano (0-2).

Los números del Recre, en resumen, infunden respeto, por no decir miedo. Segundo en la tabla, un punto por detrás del Gerena, que cuenta con un partido más, suma 13 puntos, cuenta con 10 goles a favor y sólo ha encajado dos.

Como era previsible desde que se confirmó el descenso del titular de Huelva, el choque se aguarda en la localidad jandeña con inusitada expectación. Se trata, con toda seguridad, del partido del año, del curso. A la numerosa presencia de los aficionados conileños se sumará en esta ocasión la marea de seguidores que acompaña en cada desplazamiento al Recreativo. En este sentido, la gran entrada que registrará el Pérez Ureba ayudará y mucho a cuadrar el presupuesto de la temporada.

En el plano estrictamente deportivo de la plantilla que dirigie Juan Reyes, causan baja para el duelo los lesionados Juan Ureba y Cristian Cadena, así como el sancionado Cristian Ruiz. Aunque el técnico prefiere no dar pistas al rival, el once que salte al terreno de juego no debería variar en exceso del formado por: Fran, Gonzalo, Kiko, Paúl, Molina, Juan Romero, Alberto Quintana, Cuervi, Cancelo Heredia, Solano y Revi.

Reyes asume que no se trata de una contienda cualquiera. Desde luego no es una más, aunque en juego estén tres puntos tan valiosos como los de cualquier otra semana. “Es un partido muy bonito que todo el mundo quiere jugar y en el que la motivación y las ganas salen solas por parte del jugador”, afirma el entrenador conileño.

En cuanto al momento que atraviesan los suyos, inmersos en un pequeño bache de dos derrotas seguidas, asegura que “afrontamos el partido con una ilusión inmensa y con muchas ganas de hacer las cosas bien en una cita de este nivel y en casa, con nuestra gente, para buscar dar la campanada”.