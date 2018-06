Cerrados los ascensos en las distintas categorías gaditanas

Las distintas fases de ascenso a Segunda Andaluza en las competiciones gaditanas cadete, infantil, alevín y benjamín han llegado a su fin, por lo que acaba la temporada para los 32 equipos que han peleado por las 16 plazas de ascenso (cuatro en cada categoría).

En cadetes, estos fueron los resultados de vuelta: Estrella Portuense, 3 - Sanlúcar, 2 (5-4 global); Sanix La Isla, 3 - Tarifa, 0 (4-2), Algeciras B, 3 - Chipiona, 1 (6-3) y Chiclana, 0 - Veteranos Xerez, 5 (1-9). Ascienden: Estrella, Sanix La Isla, Algeciras B y Veteranos.

Estrella y Sanix La Isla, en cadetes; y Chiclana, en infantiles, obtienen el billete

En infantiles: Chiclana CF, 2 - Sanix La Isla, 1 (5-3), Comarca Jerez, 1 - Ciudad Algeciras, 1 (2-2), At. Algecireño, 5 - Marianistas, 0 (6-3) y At. Tarifeño, 2 - San Roque B, 3 (4-7). Suben: Chiclana CF, Comarca Jerez, At. Algecireño y San Roque B.

Alevines: Balón Linense, 2 - Comarca Jerez, 3 (3-5), Águila, 3 - Safa, 8 (3-14), Liberación, 8 - Sanlúcar, 5 (9-6) y Roteña, 5 - Guadiaro, 2 (7-6). Suben: Comarca, Safa, Liberación y Roteña.

Y benjamines: San Roque, 5 - Peña Madridista Linense, 4 (5-13), AD Arcos, 4 - Sporting Puerto Real, 1 (6-2), Comarca Jerez, 1 - Chiclana Industrial, 3 (6-4) y Chipiona, 7 - Algaida, 4 (13-6). Ascienden: Peña Madridista Linense, AD Arcos, Comarca y Chipiona.