El Cádiz CF Virgili, segundo clasificado, afrontará este domingo 7 de marzo a las 12:30 horas el penúltimo partido de la primera fase del campeonato liguero de Segunda División B de Fútbol Sala. Un partido que enfrentará a los gaditanos al líder del grupo, el Real Betis Futsal B, y que se jugará en el Centro Deportivo Municipal Amate y no será televisado.

Para Pepe Narváez, el técnico del cuadro amarillo, el filial bético "es un equipo veterano a pesar de que tenga una plantilla con edad Sub-23, que se caracteríza por mantener su núcleo duro, que consiguen tener muchos automatismos en el partido, y que hacen que esos micro-partidos complicados los saquen adelante. Además, los jugadores que suben del juvenil tienen sus minutos y creciendo con el grupo" y añade que "es un rival muy complicado a batir y más cuando vamos a Amate, que allí no ha conseguido ningún equipo ganar".

Precisamente, el Real Betis Futsal B es un equipo que no pierde desde el 2 de diciembre "que fue cuando jugaron contra nosotros, y eso significa que están haciendo las cosas bien. Pero parece que aquí tocamos la tecla de cómo había que vencerles y tenemos que hacer un partido similar al de aquí" y piensa que una de las claves es que "no tenemos que dejar de competir ni un solo minuto en esta categoría, porque si no perdemos puntos, como pasó la pasada semana contra Bujalance".

El Cádiz CF Virgili por su parte viajará a Sevilla "con la responsabilidad de poder conseguir matemáticamente la clasificación para los play-off, ya que no hicimos la tarea la pasada semana en casa. Nos tenemos que poner el mono de trabajo y vamos a Amate con la responsabilidad de viajar para conseguir los tres puntos y seguir en nuestra lucha por objetivos mayores", concluyó.

El técnico tiene a todos los jugadores disponibles para conformar la convocatoria.