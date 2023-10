El Cádiz CF Mirandilla, obligado a reaccionar

La peor versión en materia de resultados se da cita este domingo, en la octava jornada de Liga en el grupo 4 de Segunda Federación, para el Cádiz CF Mirandilla, que después de dos derrotas consecutivas como local e inmerso en puesto de descenso a Tercera, parte con la necesidad de sumar en el feudo del Racing Cartagena (antiguo Mar Menor), que esta temporada se ha mudado de San Javier a la ciudad departamental. El encuentro dará comienzo a las 12:00 horas, y se jugará en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer y estará arbitrado por el catalán Alins Rodríguez.

El filial gaditano ha entrado en una dinámica adversa que le ha llevado a sumar cuatro puntos de los últimos 15 en juego y a caer a la zona de la clasificación que conduce a Tercera. Lo peor es que parece que la tendencia en el juego va de más a menos cuando aún no se ha alcanzado el segundo mes de competición. Será baja Alejandro Morata, que este sábado se ha quedado en suelo gaditana porque tiene muchas opciones de ir citado con el primer equipo para el encuentro de este lunes en Valencia.

Alberto Cifuentes, el entrenador del Cádiz CF Mirandilla, trata de aferrarse a un mensaje positivo. "Estamos con ganas de revertir la situación. Hemos tenido dos partidos en casa que, quizás, no hemos merecido perder, pero que al final lo hemos terminado perdiendo. Con ganas de cambiar esa dinámica, de conseguir una victoria que nos dé algo de confianza, que nos ratifique en los buenos partidos que hemos hecho atrás, pero que no hemos conseguido ganar. Los he visto con ganas la verdad, enchufados".

En cuanto a las prestaciones del Racing Cartagena, indicaba que "es un equipo que en casa no ha perdido". "Es un equipo que es bastante intenso, muy sólido en su juego, que tiene gente arriba que tiene buenas individualidades. Yo creo que como equipo se manejan bien, es un equipo que conoce perfectamente la categoría. Un rival difícil, muy difícil diría yo, donde vamos a sufrir seguro, pero que vamos a intentar que ellos sufran también, que tengamos situaciones de peligro en su área y, con nuestras armas, necesitamos hacer un partido muy competitivo, muy contundente y no arrugarnos para sacar algo positivo".

Refrendar el juego con resultados. "Para sacar algo positivo, necesitamos ser sólidos, necesitamos tener puerta cero, porque recibiendo dos goles por partido va a ser complicado que consigamos ganar partidos. Necesitamos esa contundencia, esa experiencia, que en un equipo tan joven es complicado tenerla, pero que hay que cogerla rápido porque la categoría es así. Aunque domines, aunque tengas ocasiones, si no eres contundente en las dos áreas, pues no consigues resultados y necesitamos esa solidez en ambas áreas y ser contundentes, expeditivos y estar concentrados. Lo que supone que tiene que tener un equipo experimentado, que el nuestro es muy joven y que tiene que ganar los partidos y, con el paso de los días, con esa experiencia, pues conseguir esa solidez y sacar esos resultados".